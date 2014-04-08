لافيتزي: باريس سان جيرمان يستطيع الفوز على تشيلسي بدون إبرا

يرى الأرجنتيني إيزيكيل لافيتزي مهاجم باريس سان جيرمان أن فريقه يستطيع التغلب على تشيلسي بدون نجم الفريق زلاتان إبراهيموفيتش الذي يغيب عن مواجهة الفريقين اليوم الثلاثاء بسبب الإصابة.

وكان إبراهيموفيتش قد تعرض لإصابة في الفخذ ستبعده عن الملاعب لأسابيع ليتأكد غيابه رسميا عن مباراة تشيلسي.

وقال لافيتزي "إبراهيموفيتش بالنسبة لي هو أفضل مهاجم في العالم ولكننا يمكننا الفوز على تشيلسي بدونه، هو لاعب كبير ولكننا أظهرنا في المباراة الأولى أننا نمتلك مقومات الفوز على تشيلسي".

وتابع "تشيلسي عليه أن يهاجم وهذا أمر صعب عليهم، أسلوبهم يعتمد على الدفاع بشكل محكم ومن ثم الاعتماد على المرتدات".

وكان لافيتزي قد سجل هدفا في مباراة الذهاب التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان 3-1 على ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية.