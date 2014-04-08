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تقرير - ريال مدريد يزاحم مانشستر على ضم كروز

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تقرير - ريال مدريد يزاحم مانشستر على ضم كروز تقرير - ريال مدريد يزاحم مانشستر على ضم كروز

مانشستر /أ ش أ/ تعرضت مساعى نادى مانشستر يونايتد لضم تونى كروز نجم نادى بايرن ميونيخ الألمانى لانتكاسة مع دخول نادى ريال مدريد الأسبانى على الخط من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

وذكر موقع "توكسبورت" إنه مع عدم اقتراب اللاعب من تجديد عقده مع النادى البافارى، كان مانشستر يونايتد يستعد للتقدم بعرض لشرائه فى الانتقالات الصيفية.

كما ترددت أنباء عن سعى نادى برشلونه الأسبانى لضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاما.

غير أن الموقع أشار إلى أن نادى ريال مدريد يخطط من أجل الدخول لحسم الصفقة فى آخر لحظة سواء من خلال ضمه فى الانتقالات الصيفية، أو ربطه باتفاق من أجل الحصول على خدماته فى صفقة انتقال حر فى نهاية عقده فى صيف 2015.

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