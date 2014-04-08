سفيرا الولايات المتحدة وبريطانيا في ليبيا: البلاد تواجه تحديات كبيرة

أجمع السفيران الأمريكي والبريطاني لدى ليبيا على حجم المعاناة والتحديات التي تواجهها البلاد في الفترة الراهنة.

وقال السفير البريطاني مايكل آرون في تصريحات له على قناة «ليبيا لكل الأحرار»: «حريصون على اعتماد المؤتمر الوطني لقانون الانتخابات الجديد، ونجاح لجنة الستين في صياغة الدستور، ونتمنى أن يرفع الحصار عن الموانئ النفطية، وتطوير خدمات الكهرباء».

وعن المساعدات الأوروبية المقدمة إلى ليبيا، قال آرون «إن قرابة 500 جندي ليبي يتدربون في بريطانيا، بالإضافة إلى ألفين في الولايات المتحدة، وستة آلاف في إيطاليا، كما أن لبريطانيا برنامجًا لبناء القدرات يشمل العدل والداخلية والدفاع»، وأكد أن بريطانيا ستقدم المشورة من خلال الخبراء، كما تقدم بريطانيا لوزارة المالية والتخطيط لتطوير المؤسسات المالية التابعة للحكومة.

من جانبها، قالت السفيرة الأمريكية ديبورا جونز، في تصريحات لها، الاثنين، «هناك سؤال جوهري على الليبيين الإجابة عليه، ما هي البلد التي علينا بناؤها ويرانا العالم من خلالها؟ الليبيون يريدون أن يعيشوا في محيط آمن، وأن يذهب أبناؤهم إلى المدارس. هذا هو الحال في كل أنحاء العالم، كما يريدون منزلااومكانا يمكنه تقديم خدمات لهم».

وأضافت السفيرة «على الليبيين أن يفهموا أنفسهم وهو ليس حلا سريعا، إنه يشبه شخصا عافى من عملية على القلب. إنها عملية طويلة وصعبة وهي تشبه مرحلة النقاهة، وأشارت إلي أن الديمقراطية عمل صعب و ليست وجهة تجد عندها كل شيء جاهزا»، لافتة إنها مسار طويل وتحديات.

وأوضحت أن هناك اختلافات أيديولوجية، وتصادم للأفكار، مضيفة «وعلى السياسيين أن يجابهوا ذلك، هل نريد جيشًا بحجم معين؟ وماذا سنفعل بالميليشيات، إنها فترة التعرف على بعضنا البعض، وعلينا التعايش مع أشخاص لا نحبهم، وليس فقط مع مَن نحبهم».