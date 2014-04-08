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عودة سيد معوض لتدريبات الأهلي

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عودة سيد معوض لتدريبات الأهلي عودة سيد معوض لتدريبات الأهلي

عاد سيد معوض ظهير الأهلي لتدريبات الفريق الأحمر يوم الثلاثاء بعد تغيبه بإذن يوم الاثنين لسفره إلى الفيوم.

وكان معوض قد تغيب عن تدريبات الأهلي يوم الاثنين بعد يوم واحد من الفوز على للمقاصة في الدوري الممتاز 4-1، بسبب سفره إلى بلدته الفيوم.

وذكر مراسل FilGoal.com أن الظهير الدولي عاد للمشاركة في تدريبات الأهلي يوم الثلاثاء بشكل طبيعي.

كما عاد عبد الله السعيد لتدريبات الفريق، بعدما تغيب صانع الألعاب عن التدريبات يوم الاثنين.

فيما غاب أحمد عادل عبد المنعم حارس الفريق عن التدريبات، لمشاركته في مباراة فريق الشباب أمام السكة الحديد في ختام دوري الشباب.

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