Lupita Nyong’o سفيرة Lancôme الجديدة

يسر Maison Lancôme أن تعلن عن اختيار الممثلة Nyong’o Lupita الحائزة على جائزة الأوسكار، سفيرة جديدة للماركة.

سطع نجم الممثلةNyong’o Lupita البالغة من العمر 31 سنة، بسرعة مدويّة بفضل موهبتها الفطرية المتمرسة وجمالها الفريد الذي يتميز بالرقة والحدة معاً. فقد حازت على جائزة الأوسكار ضمن فئة "أفضل ممثلة مساعدة" عن دورها لشخصية بيتسي في فيلم ستيف ماكوين الشهير "12 Years a Slave" - ما يجعلها السفيرة الرابعة لماركةLancôme الحائزة على جائزة الأوسكار®. كما حازت بأدائها المميز على العديد من الجوائز المرموقة الأخرى في جميع أنحاء العالم، ومن ضمنها جائزة نقابة ممثلي الشاشةScreen Actors Guild® ، وجائزة الروح المستقلة Independent Spirit Award، وجائزة NAACP، فضلاً عن جائزة " New Hollywood Award" في حفل جوائز هوليوود السينمائي لعام 2013.

تتمتع Lupita Nyong’o، التي تخرجت مؤخراً من كلية ييل للدراما، بسجل فني زاخر تم اختياره بعناية، حيث خاضت التمثيل المسرحي وقامت بإخراج الفيلم الوثائقي "In My Genes" الذي نال جائزة، ويدور حول واقع الحياة في كينيا. "يشرفني حقًا الانضمام الى Maison Lancôme، التي تتمتع بتاريخ مرموق والماركة التي طالما أحببتها. أنا فخورة بشكل خاص بتمثيل رؤيتها للمرأة وفكرة الجمال الذي ينبغي ألا يتبع إملاءات معيّنة، وإنما ينبغي بدلاً من ذلك أن يكون معبّراً عن شخصية المرأة بحرية". وبهذا تنضم الممثلة المعتدة بنفسها Lupita Nyong’o ، إلى Julia Roberts، وKate Winslet، وPenélope Cruz والممثلة الشابة Lily Collins التي انضمت إليهن مؤخراً. وهذا الصيف ستظهر Lupita في الحملة الإعلانية التي سيتم تصويرها بعدسة نجمي التصويرMert Alas و Marcus Piggott.