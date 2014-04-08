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بالصور .. إزالة الإشغالات علي ساحل بحيرة قارون بالفيوم

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بالصور .. إزالة الإشغالات علي ساحل بحيرة قارون بالفيوم بالصور .. إزالة الإشغالات علي ساحل بحيرة قارون بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالفيوم ، بالتعاون مع قوات الشرطة بإشراف اللواء محمد حمودة، السكرتير العام المساعد حملة لإزالة للتعديات والإشغالات علي ساحل بحيرة قارون بناء على توجيهات الدكتور حازم عطية الله محافظ الإقليم .
> تم إزالة عدد من الأكشاك المخالفة والغير مرخصة بتقاطع طريق ابشواي بميدان اللؤلؤة ببحيرة قارون ، كما تم إزالة مبني مخالف بجوار فندق الأوبرج، بالإضافة إلي عدد من الإشغالات علي ساحل البحيرة .
> وأشار اللواء محمد حمودة، السكرتير العام المساعد ،أنه حرصاً علي الشكل الجمالي والحضاري وتنشيط وتشجيع السياحة بالفيوم سيتم الإستمرار في إزالة المخالفات والتعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ، وأهاب بالمواطنين عدم المخالفة والتعدى حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون .

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