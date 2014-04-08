أعلن اللواء إسماعيل النجدى رئيس الهيئة القومية للأنفاق، عن افتتاح مترو “العباسية – مصر الجديدة” خلال الأسبوع الأول من مايو

وأضاف “النجدى”، خلال تصريحات صحفية، أنه تم الاتفاق مع مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية على تشغيل هذه المرحلة خلال أحد اليومين وفقا لانشغالات مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن هذه المرحلة تمتد بعدد 4 محطات نفقية.

وأوضح، أنه يجرى حاليا الاختبارات والتسجيل التجريبى لهذه المرحلة تميزا لافتتاحها لجمهور الركاب، مشيرا إلى أعمال تشطيبات المحطات، لافتا أن ما يتبقى منها سوف يتم إنهاؤه أثناء التسجيل، حيث لن لن يؤثر على تشغيل القطارات فى هذه المرحلة.