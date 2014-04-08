مقدمة البرامج باربرا والترز تعلن تقاعدها

أعلنت مقدمة البرامج الأمريكية Barbara Walters عن أخر ظهور لها إعلامياً في برنامجها " The View" الذي يُعرض على قناة الـABC، سيكون في السادس عشر من أيار/مايو، وذلك بعد إكمالها لسن التّقاعد.

وفي مقابلة أجرتها معها مجلة AARP صرّحت Walters البالغة من العمر 84 عاماً، أنّ التّقاعد جاء في الوقت المناسب لأن نوعية المقابلات التلفزيونية التي أجرتها طوال سنين عملها، لم تعد تجذب الجمهور الحالي.

ولقد بدأت Walters مسيرتها الإعلامية في العام 1976 وكانت أول إمرأة تعمل كمذيعة أخبار، وصرّحت الأخيرة في المقابلة إنّها هوجمت من قبل الكثيرين لأنها امرأة، وشعرت حينها إنّها لن تستمر في عملها، وأضافت Walters أنّ الشخص الوحيد الذي آمن بقدراها هو مذيع الأخبار Roone Arledge.

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