الظّهور الأول لمربية الأمير جورج الإسبانية

ظهرت مربّية الأمير George الإسبانية علناً، للمرة الأولى، منذ أنّ بدأت العمل في القصر الملكي الشّهر الماضي؛ وذلك خلال زيارة العائلة الملكية إلى نيوزلندا.

المربيّة الإسبانية التي تدعى TurrionBorrallo، والبالغة من العمر 43 عاماً، ظهرت للمرّة الأولى أمام الجميع، بعد أن ترجّلت من الطائرة الخاصّة التي نقلت العائلة الملكية إلى نيوزلندا، وأثناء انتظارها خارجاً إلى حين نزول كل من الأمير William وزوجته kate middleton وابنهما George من الطائرة نفسها، ما أتاح للصحافيين التقاط بعض الصّور لها.

وستهتمّ Borrallo بالأمير George البالغ من العمر 8 أشهر، بينما يقوم والداه ببعض الزيارات الرسمية في نيوزلندا.

يُذكر أنّ المربّية الإسبانية تعيش في المملكة البريطانية منذ 20 عاماً، وقد عُرفت بمثابرتها وبعملها الدؤوب، حيث عملت كمربية أطفال لدى العديد من العائلات البريطانية الأرستقراطية، الأمر الذي دفع القصر الملكي إلى الطلب منها الاهتمام بالأمير الصغير.

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