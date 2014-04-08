علي جابر: MBC أكبر من أحلام وراغب "واللي مش عاجبو يروح"

شكل الاعلاميان باسم يوسف ومنى الشاذلي كما الفنانان راغب علامة وأحلام ونجوى كرم ، محاور اساسية في حلقة "الحكم" التي استضافت فيها الاعلامية وفاء الكيلاني مدير عام قنوات MBC علي جابر المؤسسة التي تعمل لمصلحتها، وهي حاولت أكثر من مرة ان تنتزع وعداً بأن مكانها محفوظ على الشاشة التي بات الظهور عليها هدفاً بالنسبة الى معظم لإعلاميين.

نجوى كرم والأسئلة المستهلكة

بدأت الحلقة بتقرير كشف عن مسيرة علي جابر الشخصية والمهنية ومن ثم انتقل الحديث مباشرة الى العلاقة العاطفية "الملغومة" التي تربطه بزميلته في برنامج" Arabs Got Talent" نجوى كرم، تلك العلاقة التي أثارت ضجة كبيرة في الإعلام عندما سربت نجوى نفسها صورتيّ عناق علي جابر لها، بهدف إثارة الضجة والعمل على كسب المشاهدين كما قيل حينها.

وفاء بدت وكأنها تبحث عن الإثارة فقط من خلال تكرار اسئلة كنت قد طرحت على العميد وأجاب عليها في المقابلة التي كانت قد أجرتها مجلة "سيدتي" معه، حين قال إنّ نجوى امراة حنونة جداً وإنه يحب المرأة الحنونة ولا يمكنه مواجهة حنانها إلا بمحبة، مشيراً الى أنّ زوجته تمارا لم تشعر بالغيرة من زميلته لأنها تعرف مدى احترامه لها.

وقال جابر إنّ نشر صورة عائلية له في تلك الفترة جاء بمبادرة من بعض الأشخاص وليس منه هو لأنه ألغى الفايسبوك الخاص به لأنه "يخترق" الخصوصية.

وفاء وجهت إلى جابر السؤال التالي له "لو لم تكن متزوجاً، هل كنت تزوجت بنجوى؟" فردّ علي جابر بلطف" "نجوى كرم امرأة عظيمة وأي رجل يتمنى ان يكون الى جانبها".

خلافات راغب وأحلام

وبالكاد تطرّق الحديث إلى أحمد حلمي وناصر القصبي ونانسي عجرم وحسن الشافعي وعمرو أديب، في الحلقة التي غاب عنها أيضاً اي سؤال عن اعضاء لجنة التحكيم في برنامج "The voice" كاظم الساهر وعاصي الحلاني وشيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي، برغم من أن اسئلة كثيرة كان من الممكن ان تطرح في هذا السياق، لكن وفاء كيلاني ركزت على خلافات راغب علامة و أحلام، فردّ علي جابر حاسماً بأن مستوى الحوار بينهما مرفوض وبأنه يتم لفت نظرهما بأنه لا يجب ان يصل الى الدرك الذي وصل اليه، وعندما سألته وفاء عن من بينهما يمكن الاستغناء "هل عن أحلام أم عن راغب علامة؟" رد جابر بجواب حاسم" MBC أكبر من أحلام وراغب علامة، ولا أحد يفرض عليها شروطاً ومن نختاره بينهما نفعل ذلك بناء على دراسات بحتة "واللي مش عاجبو يروح".

وتابع جابر قائلاً "لقد حاولت ولا أزال احاول مصالحتهما وكلاهما متجاوب واتأمل ان يضعا الخلافات ورائهما وان ينطلقا بالموسم الجديد بروح مختلفة".

ولأن الحلقة صوّرت قبل الإعلان عن انسحاب راغب، فقد بدا أن ثمة ما ينقصها، فقد رفض جابر الافصاح من أعضاء لجنة تحكيم "Arab Idol " وقع للموسم الثالث بعد أن نشر في الاعلام أنّه تم التوقيع مع حسن الشافعي ونانسي عجرم للموسم الثالث، مشيراً الى انه يتمنى عودة كل اعضاء لجنة التحيم الى البرنامج ولكن في حال عدم عودة احلام او راغب أجاب علي جابر" نحن نريدهما وفق شروط البرنامج والقيمين عليه ومن يعود اهلا وسهلاً به".

إخفاق منى الشاذلي

استبعاد الاعلامية منى الشاذلي عن MBC برره علي جابر بقوله إن برنامج "جملة مفيدة" الذي قدّمته لم يحقق نسبة المشاهدة المأمولة منه، ولذلك تم استبدالها بالإعلامي شريف عامر الذي يحقق برنامجه حتى الآن نسبة مشاهدة متساوية لتلك التي حققها برنامج الشاذلي، كما أشار إلى أن منى لم تُظلم ولم تفرض عليها شروط تتعلق بمضمون البرنامج معتبراً أن ابتعادها لفترة من الزمن عن الشاشة كان سبباً في أن يأخذ بعض الإعلاميين مكانها بعد أن كان برنامجها الرقم 1 على قناة "دريم".

التشويش على باسم يوسف

شغل الاعلامي المثير للجدل باسم يوسف حيزاً كبيراً من حلقة "الحكم"، ووصف علي جابر تواجده في محطة MBC بـ" العظيم" كما رفض أن يكون كما منى الشاذلي "حسبة غلط" لـ " MBC" مصر ، معتبراً ان يوسف إضافة نوعية وكبرى للمحطة وأن نسبة المشاهدة التي يحققها برنامج "البرنامج" لمصلحة المحطة MBC في مصر عالية جداً.

كما تم التطرق الى التشويش الذي يتعرض له برنامج يوسف والذي اتهمت بإثارته MBC نفسها لأنه يتوقف عند عرض الإعلانات، فأجاب علي جابر" أنها نظرية المؤامرة والفكرة سخيفة بحدّ ذاتها لأن لا احد يمكن ان يؤذي نفسه" وأضاف أن مصدر التشويش غير معروف وقد يكون مسؤولاً عنه الأمن المصري أو أناس لا تعجبهم "سياسة" باسم يوسف، وعاد ورجح أن يكون الاخوان هم من يقف وراء التشويش.

تابعوا المقابلة التي أجرتها "سيدتي" مع العميد علي جابر

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