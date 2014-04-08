فلسطين تعتذر للعراق بسبب أغنية لمحمد عساف

أكد الدكتور محمود خليفة وزير الإعلام الفلسطيني بأن الأغنية الفلسطينية الشهيرة "علي الكوفية " تعود ألحانها للفنان العراقي علي بدر، وأن الوزارة شكرها وتقديرها لهذا الفنان العربي المميز .

تصريح الوزير جاء في الحفل الخاص الذي أقامه المنتج ال،ردني فهد العملة الأمين العام المساعد لاتحاد المنتجين العرب، الذي قاد المصالحة بين الفنان والملحن علي بدر ووزارة الاعلام الفلسطينية، اثر مطالبة بدر بحقوقه المعنوية الخاصة بألحان الأغنية موضع الخلاف، التي غناها الفنان الفلسطيني محمد عساف في برنامج "أراب أيدول".

المنتج فهد العملة أكد أنه اتصل بالوزير الفلسطيني الدكتور محمود خليفة لإنصاف الفنان علي بدر الذي قدم شكوى رسمية لاتحاد المنتجين العرب بدعوى أن اغنية "علي الكوفية" تعود ألحانها له، وقد نسبت عبر الفيديو كليب إلى أنها لحن من الفلكلور العراقي، ما حدا بالوزير الى التدقيق والمتابعة وتشكيل لجنة تحقيق في هذا الشأن.

من جهته أكد وزير الاعلام الفلسطيني على أحقية الفنان علي بدر، في الإشارة الى حقه المعنوي كملحن لهذه الاغنية، وقدم شكره له كما قدم له هدية عبارة عن قطعة أصلية من قبة الصخرة، ووعد ان يقوم باستضافته في فلسطين في القريب العاجل، وأكد أنه سيطلب بشكل رسمي من الفنان محمد عساف الإعلان عبر وسائل الاعلام أن ألحان الاغنية تعود للفنان علي بدر .

من جهته أكد الفنان علي بدر عن سعادته بهذه المبادرة وقال إنه يقدم اللحن هدية لفلسطين العزيزة وشعبها الحبيب، كما شكر الفنان علي بدر المنتج فهد العملة والإعلامي غازي بني نصر على دورهما في احتواء الخلاف والعمل على تنظيم هذا اللقاء الاخوي .

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