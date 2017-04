من هم الفائزون بجوائز ACM؟

حصلت النجمة Miranda Lambert على حصة الأسد من جوائز" Academy of "Country Music Awards في الحفل الذي أقيم في لاس فيغاس بدورته الـ49، بحضور عدد من النجوم والنجمات.

وقد رشحت Miranda لـ7 جوائز، وكذلك Tim McGraw، الذي حصل على جائزة واحدة هي "فيديو العام"، فيما حصلت Miranda على 3 جوائز هي: " أفضل سينغل لهذا العام" و " أفضل فوكاليست لهذا العام (مغنية)"، إضافة إلى جائزة " أفضل حفل غنائي لهذا العام".

وقد حصد جائزة أفضل فنان صاعد لهذا العام Justin Moore، الذي تسلم جائزته بطريقة عاطفية ومؤثرة جداً.

أما لائحة الفائزين الكاملة في هذه الحفلة فهي:

أفضل ثنائي غنائي: Florida Georgia Line.

أفضل فنان صاعد لهذا العام: Justin Moore.

أفضل سينغل لهذا العام: "Mama’s Broken Heart" Miranda Lambert.

أفضل أغنية لهذا العام:"I Drive Your Truck" Lee Brice.

أفضل فوكاليست لهذا العام (مغني): Jason Aldean.

أفضل فرقة غنائية: The Band Perry.

أفضل فوكاليست لهذا العام (مغنية): Miranda Lambert.

ألبوم العام: "Same Trailer Different Park" Kacey Musgraves.

مغني العام : George Strait.

أفضل حفل غنائي لهذا العام : "We Were Us" Keith Urban & Miranda Lambert.

أفضل فيديو لهذا العام: "Highway Don’t Care" Tim McGraw & Taylor Swift & Keith Urban.

شاهدوا كيف تألقت تايلر سويفت والنجمات في حفل ACM العام الماضي

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"