9 أفكار من جُمانة أبو فاضل لغرفة صيفيّة

استعداداً لاستقبال الصيف، لا بدّ لك من مواكبة تغيّر الطبيعة، من خلال تبديل ديكور غرفة المعيشة، باعتبارها المكان المثالي للاسترخاء. ففيها، تجتمعين بأفراد عائلتك، كما تستقبلين الضيوف المقرّبين إليك.

مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل تساعدك في إضفاء لمسات صيفيّة فرحة على غرفتك، من خلال النصائح التالية:

1- استعيضي عن الألوان الداكنة بتلك الزاهية التي تمنحك شعوراً بالفرح والراحة في نفس الوقت.ومن بين الخيارات:البرتقالي الذي يؤشّر إلى حرارة الشمس والأزرق الذي يرمز إلى صفاء السماء، فيما يُنصح بالابتعاد عن تلك الصارخة، كالأحمر، التي تسبّب لك التوتر.

2- أدخلي ورق الجدران ذا النقوش الفرحة على تصميم الجدار الرئيس في هذه الغرفة، أو اطليه بألوان زاهية برّاقة.

3- وزّعي الوسادات المزيّنة بالألوان الفاتحة على لأرائك المتوافرة لتمنح الجالس إليها شعوراً بالراحة.

4- استعيضي عن المخمل السميك بالقطن لكسوة الأرائك.

5- استبدلي خشب الجوز الداكن بخشب السنديان أو الزان الفاتح، لطاولاتك.

6- ضعي سجّادة صغيرة مزيّنة بألوان فرحة، تحت الطاولة التي تتوسّط الجلسة.

7- احرصي على أن تتناسب ألوان الستائر مع تلك السائدة في الغرفة، ويُفضّل استعمال قماش "الفوال" الشفّاف ذي الألوان الفاتحة كي يدخل الضوء الطبيعي إلى الغرفة.

8- استعيضي عن الإنارة المخفيّة الصفراء الدافئة بتلك التي تميل أكثر إلى الأبيض.

9- علّقي اللوحات على الجدران، ولا تسخفّي بدور "الاكسسوارات" على الطاولات.

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