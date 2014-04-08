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التنمية المحلية: 10 ملايين جنيه لتنفيذ أعمال الكهرباء بـ10 قرى بسوهاج وأسيوط وقنا

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التنمية المحلية: 10 ملايين جنيه لتنفيذ أعمال الكهرباء بـ10 قرى بسوهاج وأسيوط وقنا التنمية المحلية: 10 ملايين جنيه لتنفيذ أعمال الكهرباء بـ10 قرى بسوهاج وأسيوط وقنا

أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والإدارية، أنه تم إتاحة تمويل يبلغ 10 ملايين جنيه من صندوق دعم (306306) لتنفيذ أعمال الكهرباء والإنارة فى 10 قرى من القرى الأكثر احتياجاً بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا، وذلك ضمن تنفيذ بروتوكول التعاون الذى وقعته الوزارة مع صندوق دعم مصر (306306) برئاسة الدكتور فاروق العقدة لدعم الخدمات فى تلك القرى، حيث ساهم الصندوق بمبلغ 93,5 مليون جنيه لدعم الخدمات بهذه القرى، منها 20 مليون جنيه لمياه الشرب و38,5 مليون جنيه لأعمال الرصف، و15 مليون جنيه لمراكز الشباب والملاعب، و10 ملايين جنيه لتطوير وإنشاء مدارس.

وأكد الوزير أنه يجرى التنسيق مع وزارة الكهرباء للبدء فى تنفيذ هذه الأعمال، والانتهاء منها طبقاً للبرنامج الزمنى المخطط فى البروتوكول، لافتاً إلى أن هذه المشروعات تنفذ بقرى المنشاة الصغرى ومنشاة خشبة وقرية التتالية بمحافظة أسيوط، وقرى نزلة القاضى والجبيرات والقبيصات والجريدية القبلية والبحرية بمحافظة سوهاج وقرى المراشدة والقلمينا والسلامية الحايط بمحافظة قنا، وذلك فى إطار اهتمام الوزارة باستكمال البنية التحتية وتطوير الأبنية التعليمية والأنشطة الاجتماعية بالقرى الأكثر احتياجا.

ولفت اللواء عادل لبيب إلى أن البروتوكول يتضمن تنفيذ مشروعات للصرف الصحى للقرى العشر بتكلفة 175,5مليون جنيه من خلال وزارة الإسكان، علاوة على تطوير وإنشاء مكاتب بريد بتكلفة 6 ملايين جنيه من خلال وزارة الاتصالات ليصبح إجمالى الاعتمادات المخصصة لتطوير ودعم الخدمات بالقرى العشر يبلغ 275 مليون جنيه.
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