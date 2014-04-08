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استطلاع رأي - فالكاو أكثر شخصية مؤثرة في كولومبيا

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استطلاع رأي - فالكاو أكثر شخصية مؤثرة في كولومبيا استطلاع رأي - فالكاو أكثر شخصية مؤثرة في كولومبيا

بوجوتا، (إفي): كشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الثلاثاء أن راداميل فالكاو، مهاجم فريق موناكو، وأديب نوبل جابريل جارسيا ماركيز أكثر الشخصيات المؤثرة بالنسبة للكولومبيين.

وأبدى 13.7% ممن شملهم الاستطلاع اعتقادهم بأن فالكاو هو الأكثر تأثيرا بالنسبة لهم، متفوقا على جارسيا ماركيز (12%) والرئيس السابق ألبارو أوريبي (11%).

وحل الرئيس الحالي خوان مانويل سانتوس في المركز السابع (4.7%)، خلف المغني خوانس (9.1%) وبابا الفاتيكان فرانسيس (8.2%) والعالم مانويل الكين باتارويو (6.2%) في الاستطلاع الذي أجرته هيئة "بابل جروب" بمشاركة ألف شخص.

وفي المركز الثامن جاءت المغنية الكولومبية شاكيرا (3.4%) وعمدة بوجوتا المقال جوستافو بترو (3.3%) ولاعب الكرة السابق كارلوس فالديراما (3.1%).

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