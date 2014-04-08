العسل للتخلص من البقع الداكنة هذا الصيف

هل تعانين من البقع في بشرتك؟ إذا كانت إجابتك نعم، فأنت بالتأكيد تحتاجين إلى بعض الحلول العاجلة للتخلص منها. فبُقع الوجه إذا أهملت قد تتحوّل إلى أماكن داكنة يصعب علاجها.

ولأنك بحاجة إلى التخلص من البقع من جهة، والتخلص من آثارها الداكنة من جهة أخرى، فالحلّ المثالي يكمن في العسل؛ لأنه من أفضل المكونات الشافية لبقع البشرة الداكنة، لاسيما إن قمت بمزجه مع المكونات الشهيرة بتفتيح البشرة كالترمس والليمون.

1. العسل ودقيق القمح

المكونات:

• فنجان من العسل.

• 3 ملاعق من الدقيق.

• بياض بيضة.

الطريقة:

1. اخلطي المكونات سوياً، ودلّكي بها بشرتك لمدة دقائق، ثم اتركيها لمدة 20 دقيقة.

2. بعد انتهاء المدة، اغسلي وجهك مرة بالماء الدافئ ومرة أخرى بالماء العادي.

2. العسل والجلسرين

المكونات:

• فنجان من العسل.

• 3 ملاعق من الجلسرين.

• بياض بيضة.

الطريقة:

استخدمي هذا القناع بنفس طريقة القناع السابق.

3. العسل والترمس

المكونات:

• ملعقتان من العسل.

• ملعقتان من الترمس.

• ملعقة من خلّ التفاح.

الطريقة:

1. امزجي المكونات جيداً حتى تتكوّن لديك عجينة ليّنة.

2. دلّكي بشرتك بها برفق لدقيقتين، ثم اتركيها لمدة 20 دقيقة.

3. في النهاية، قومي بغسل وجهك بالماء الدافئ مرة، ثم بقطنة مبللة بماء الورد مرة، وبالماء العادي مرة.

4. العسل والليمون

المكونات:

• 6 ملاعق من العسل.

• ملعقة من الجلسرين.

• ملعقة من عصير الليمون.

الطريقة:

ادهني بشرتك بهذا المزيج لمدة ساعة، ثمّ اغسلي وجهك بالماء.

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