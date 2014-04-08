نسرين طافش: "حلاوة روح" ليس حكراً على هيفا وهبي

بيروت_ أسماء وهبة تصوير خاص – من كواليس مسلسل "حلاوة الروح"

وجهتنا أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت، حيث يتمّ تصوير مسلسل "حلاوة الروح" للمخرج شوقي الماجري، عن نصّ للكاتب رافي وهبة، وبطولة كل من خالد صالح ونسرين طافش وقصي الخولي.

الجميع منهمك في تحضير مشهد يجمع بين "ليلى" أو نسرين طافش و"د. جمال" أو خالد صالح في بهو منزل ذلك الأخير. خصص جناح كامل في الفندق لتصوير بعض مشاهد المسلسل. وعند حضورنا، شاهدنا انهماك فريق عمل كبير في تغيير الإضاءة النهارية إلى أخرى ليليّة، قبيل استئناف التصوير من جديد، فيما جلس الممثلون في غرفهم لتحضير أنفسهم للمشاهد المزمع تصويرها في ذلك اليوم.

أجواء هادئة في كواليس مسلسل شوقي الماجري. يعمل الجميع في هدوء، مثل "الأستاذ"، كما يقولون. أما نحن فبحثنا في الكواليس عن الممثلة السورية نسرين طافش التي كنّا على موعد معها. دخلنا غرفتها بعد أن أعلمنا فريق الإنتاج بانتهائها من تجهيز نفسها على صعيد الملابس والمكياج. كانت في انتظارنا لإجراء هذا اللقاء مع "سيدتي" بالرغم من ضيق الوقت.

نسرين.. ما هو دورك في مسلسل "حلاوة الروح"؟

أقدّم في المسلسل دور "ليلى".. تعتبر من أهمّ المذيعات العربيات.. تواجه ضغوطاً كبيرة في العمل جراء صراع تعيشه في حياتها بين شغفها المهني وزوجها رجل الأعمال، بعد أن تضاربت مصالحه مع دورها كإعلامية عربية معروفة. وهنا يأتي دور الفنان خالد صالح الذي يلعب في المسلسل دور أستاذي. هو من يقنعني بالعودة إلى عملي في مجال الإعلام مرة أخرى.

لكلّ ممثل طريقة خاصّة في الاستعداد للشخصية التي يؤديها. ماذا عن استعدادك لأداء دور "ليلى"؟

في البداية، يجب أن أحبّ الشخصية التي سأقدّمها من خلال قراءتي للورق. بعد ذلك أتّبع إحساسي في كيفية تقديم الشخصية، ثمّ أغوص في تفاصيلها، فأمشي معها دون تردّد. أي لا توجد عملية معقّدة عند الاستعداد لأداء أيّ شخصيّة جديدة. ويساعد في هذا الأمر أيضاً وجود ممثلين عمالقة، مثل غسان مسعود وخالد صالح. لقد تعلّمت من الفنان غسان مسعود الكثير. واليوم، أتعلم من الفنان خالد صالح الذي يملك طاقة فنية كبيرة لا تتوقف. إنّه يدفعني إلى التركيز على كلّ التفاصيل. وهذا أمر إيجابي لكلّ فنان حتى يطوّر مهاراته. لقد سعدت بالعمل مع فنانين مثل غسان مسعود وخالد صالح اللذين لديهم شغف كبير بمهنتهما.

نريد أن نعرف بعض الكواليس عن كيفية اختيارك للمشاركة في المسلسل؟ أيعود اختيارك إلى المخرج شوقي الماجري أم إلى المنتج؟

لقد اختارني للعمل المخرج شوقي الماجري. إنها المرة الأولى التي نعمل فيها سوياً. سبق له أن عرض عليّ دوراً جميلاً في مسلسله "الأمين والمأمون"، ثمّ في مسلسله "توق". لكن تضارب مواعيد التصوير حال دون عملنا معاً! والتقينا الآن في مسلسل "حلاوة الروح". وأنا سعيدة بالعمل معه. مخرج متميّز يجمع بين الروح القيادية والذكاء. يعطي ملاحظاته لفريق العمل بأسلوب راقٍ وحضاري. إنه من أهمّ المخرجين في العالم العربي، بما يملكه من عين وبصمة خاصّة.

تلعبين بطولة مسلسل "حلاوة الروح" الذي سيُعرض في شهر رمضان المقبل. أي بعد عرض فيلم الفنانة هيفاء وهبي الذي يحمل اسم "حلاوة روح" أيضاً! ألا تتخوّفين من حدوث التباس عند الناس فيترسّخ اسم هيفاء وهبي بدلاً منك في أذهانهم؟

ألعب بطولة مسلسل "حلاوة الروح" الشبيه باسم فيلم هيفا وهبي "حلاوة روح". عموماً، الاسم ليس حكراً على أحد، ولن يضير الفنانين أو المشاهدين تكرار الاسم في عمل سينمائي وآخر تلفزيوني، لا سيّما أنّ المسلسل المقبل من عالم آخر مغاير تماماً لما تقدّمه هيفاء وهبي في فيلمها. وقد يكون الأمر كله لا يعدو أن يكون توارد أفكار.. لا أكثر أو أقلّ!