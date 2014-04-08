4 طرق لتتألقي بالستايل الرياضي في صيف 2014

الستايل الرياضي ليس بغريب على عالم الموضة ، فقد كان موجوداً ومتداولاً منذ عدة مواسم ولكن الجديد في هذا الموسم بأن المصممين المعروفين بتصاميمهم الأنيقة مثل : Gucci , Emilio Pucci و Tom Ford . انضموا هذا الإتجاه وقدموا لنا تصاميم رياضية رائعة لربيع وصيف 2014 .

في هذا الموضوع نقدم لك 4 نصائح لتتألقي باللوك الرياضي العصري في صيف هذا العام :

- لوك أنيق بلمسات رياضية

لا تجعلي الستايل الرياضي يطغى بالكامل على إطلالتك بل أضيفي له قطعاً تزيد من أنوثتك مثل الكعب العالي ، أو سترة رياضية مع فستان قصير وناعم .

- خامات صيفية

إن أردت ارتداء جاكيت أو سترة رياضية فاحرصي على اختيار الخامات الصيفية الخفيفة كي لا تعاني مع الأجواء الصيفي الحارة .

- ألوان مشرقة

في الصيف تعلن عودة الألوان المنعشة والمشرقة لذلك ننصحك بالإبتعاد عن الألوان الداكنة إلى اختيارات أكثر إشراقاً كاللون الوردي الدارج لهذا الصيف أو الأحمر لتحصلي على لوك أنثوي جميل .

- إكسسوارات رياضية

الحذاء لرياضي أو حقيبة الظهر المريحة ستعطيك لمسات رياضية عصرية تنعش إطلالتك . فلا تترددي في إضافتها لإطلالتك هذا الصيف .

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