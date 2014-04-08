الأبيض والأسود في أجمل الإطلالات في حفل "ACM"

لا يختلف اثنان على أن اللونين الأبيض والأسود من أكثر الألوان التي تتكرر على السجادة الحمراء في كل حفل، وفي حفل توزيع جوائز "Academy of Country Music" الذي أقيم ليلة الأحد كان اللونان الأبيض والأسود حاضرين في أجمل إطلالات الحفل.

اختارت المغنية الشابة Taylor Swift أن تظهر بقميص قصير تزينه قصات صغيرة على الصدر وتنورة سوداء بفتحة طويلة، فحصلت على لوك عصري جذاب، أما Carrie Underwood فقداختارت فستاناً أبيضاً براقاً من Oscar de la Renta، فكانتا الأجمل على السجادة الحمراء بلا منازع.

وعلى الرغم من ظهور هذين اللونين في العديد من الإطلالات كإطلالة Sheryl Crow، وKimberly Perry، وJewel، وغيرهن، إلا أننا شاهدنا العديد من الألوان الجميلة في إطلالات جميلة ومتجددة كإطلالة النجمة Shakira التي اختارت فستاناً بتصميم أخاذ من المصمم اللبناني الشهير زهير مراد، وCassadee Pope التي اختارت فستاناً بتصميم روماني ناعم وأنيق، وفستان Shawna Thompson الرائع بورود حمراء ربيعية، بالإضافة إلى إطلالة Sarah Davidson الرائعة بفستان وردي من تصميم إيلي صعب.

شاهدي معنا أجمل الإطلالات في حفل " Academy of Country Music"، واختاري الأجمل بينها.

