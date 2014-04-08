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أجمل حقائب الـكلاتش Clutch لصيف 2014

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أجمل حقائب الـكلاتش Clutch لصيف 2014 أجمل حقائب الـكلاتش Clutch لصيف 2014

تختلف موضة حقائب اليد من موسم الى موسم، حيث أنها احدى قطع الاكسسوار التي لا يمكن ان نستغني عنها، في اطلالاتنا الصباحية او المسائية، لذلك يعمل مصممي الحقائب والأزياء على ابتكار أفكار جديدة، ومميزة حتى لانمل من حقائبنا. ومنذ عدة مواسم الى اليوم وحقيبة الكلاتش أو الحقيبة الصغيرة التي تحمل باليد هي أكثر الأنواع رواجاً.

حقيبة الكلاتش هي رائجة منذ زمن بعيد يعود الى القرن السابع عشر، وكانت حينها حكراً للسيدات من الطبقة الغنية وللأميرات، أما اليوم ومع تطور الموضة اصبحت حقائب الكلاتش بمختلف أشكالها بمتناول الجميع، وأصبحت أيضاً قطعة أساسية لاغنى عنها.
تنوعت أحجامها هذا العام بين الصغيرة الرسمية جداً والتي ممكن ان تكون مطرزة أو مرصعة بالأحجار أو الكريستال، والتي تأخذ شكل علبة أحياناً، وهذا النوع يصلح للسهرات والمناسبات الفخمة، وبين كبيرة الحجم المصنوعة من الجلد أو القماش، وهذا النوع يصلح للمناسبات الأقل رسمية والأكثر عملية.
أما ألوانها فتدرجت بين الباستيل، والألوان النارية القوية، والألوان المعدنية كالفضي والذهبي، وبالتأكيد الألوان الأساسية كالأسود، والخمري، والكحلي.
ارتديها لمناسباتك الرسمية مع فساتين السهرة الطويلة أو القصيرة، أو لاطلالة أنيقة مع تنورة وقميص حريري وحذاء ذو كعب عالي. أو باستطاعتك أن ترتديها لاطلالة عصرية مع جينز وقميص قطني وحذاء من دون كعب.
الخيارات مفتوحة أمامك، ونحن انتقينا أجمل حقائب الكلاتش من أهم بيوت الأزياء في العالم لتختاري أنت ما يعجبك ويناسب ذوقك.

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سيدتي