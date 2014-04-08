8 أطعمة تخفض معدّل السكر في الدم

للغذاء السليم أهميّة في حياة مريض السكري، فهو يُساعد في الحفاظ على الوزن المثالي، عبر إنقاص معدل السكّر في الدم، بحيث تُصبح خلايا الجسم أكثر تفاعلاً مع "الأنسولين".

"سيّدتي نت" يطّلع من اختصاصية التغذية وعضوة "الجمعية الأوروبية للتغذية العلاجية والسمنة والنحافة" الدكتورة منال محمد إسماعيل، على أبرز النصائح الغذائية لمرضى السكري:

تشدّد إسماعيل ، بصورة عامّة، على أهمية الاعتدال في تناول الأغذية المشبعة بالدهون، مع الإتجاه نحو الأطعمة الخالية من الدسم، وضرورة عدم إهمال أيّ وجبة من الوجبات؛ فذلك يؤدي إلى هبوط حادّ في معدل السكّر بالدم.

وتُعتبر الخضر والفاكهة من الأغذية الهامّة لمريض السكّري، نظراً إلى غناها بالألياف، فضلاً عن قيمتها الغذائية المرتفعة، وخصوصاً: الكرنب والخرشوف والخسّ والخيار والكرفس والجوافة، أمّا التفاح فينظّم مستوى "الجلوكوز" في الدم، ويخفض مستوى "الكوليسترول" وضغط الدم المرتفع...

ولأنّ مهمّة خفض نسبة السكر في الدم تبدو صعبة عند بعض مرضى السكّري، تقدّم إسماعيل 9 أطعمة صحيّة تساعد في ذلك:

1- دقيق الشوفان: يمدّ الجسم بكلّ ما يحتاج إليه، من دون زيادة مستوى السكّر في الدم. فهو يحتوي نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، ممّا يُعتبر أمراً جيّداً للذين يُعانون من الزيادة في الوزن، على وجه الخصوص.

2- البندورة: تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن، كما تضبط مستوى السكر في الدم.

3- السبانخ: يتربّع السبانخ على رأس لائحة الخضر الغنيّة بالفيتامينات والمعادن، كالحديد والمغنيسيوم والفولات والاسكوربيك. وكذلك يتميّز بغناه بالألياف، وافتقاره إلى "الكربوهيدرات"، مما يساعد في تحقيق انخفاض معدّل السكّر في الدم.

4- البصل: يُفيد استهلاك البصل النيء أو المطهو، لأنه يحتوي على مركّب يُساعد في إدارة مستويات السكر في الدم.

5- القرفة: بصرف النظر عن الطعم الرائع والمنعش للقرفة، فقد أثبتت الدراسات العلمية أنّها تعمل على خفض مستويات السكر في الدم أيضاً.

6- فول الصويا:مصدر غني بالبروتين، بالرغم من احتوائه على نسبة قليلة جداً من "الكربوهيدرات"، ما يجعله فعّالاً في خفض نسبة السكر في الجسم.

7- الخسّ: يُحارب ارتفاع نسبة السكر في الدم.

8- بذور الكتان: تعدّ مصدراً غنياً بالمغنيسيوم و"الأوميغا 3".

شاهدي أيضاً:

بالفيديو:كريستال أبي عاصي تطلعك على حميات النجمات