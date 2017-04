وافقت الممثلة Helen Mirren على تأدية دور البطولة في فيلم من إنتاج The Weinstein Company بعنوان The Woman in Gold. يشارك في بطولة هذا الفيلم الممثل Ryan Reynolds وقد ينضم إليه Daniel Bruhl الذي يقوم حالياً بمحادثات. يذكر أن آخر فيلم شاركت في بطولته Helen Miren هو من إنتاج عام 2013 عنوانه RED 2.