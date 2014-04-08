الرئيس الموريتاني: لا تراجع عن إغلاق أكبر جمعية لـ«الإخوان»

رفض الرئيس الموريتاني بشدة التراجع عن قرار إغلاق أكبر جمعية إخوانية في موريتانيا.

وقال ولد عبد العزيز، في مؤتمر صحفي فجر الثلاثاء، في مدينة نواذيبو شمال موريتانيا، إن موضوع حل الجمعية واضح وقانوني.

وأكد الرئيس الموريتاني أنه لا يمكن الرجوع عن قرار إغلاق الجمعية وأنه قرار نهائي لا يدخل فيه أي أمر شخصي أو ديني أو روحي.

وكانت موريتانيا قررت إغلاق جمعية المستقبل التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

وكانت عمليات الفوضى التي نظمها «إخوان» موريتانيا الشهر الماضي وأودت بحياة أحد المتظاهرين بحجة الانتصار للمصحف الشريف السبب وراء إغلاق المنظمة التي تشير المصادر إلى أنها كانت تتلقى أموالا طائلة من التنظيم الدولي للإخوان.

ويأتي تصريح رئيس البلاد لينهي أحلام «إخوان» موريتانيا الذين كانوا يسعون عبر وساطات للعدول عن القرار الذي سيكلفهم وفق المراقبين الكثير، خصوصًا بعد تراجع المد الإخواني منذ العام الماضي.