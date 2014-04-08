صحيفة المنار: مخطط ” إخواني – قطري ” برعاية أردوغان لتعطيل الانتخابات الرئاسية

كشفت صحيفة «المنار المقدسية» أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أعطى الضوء الأخضر لأجهزته الأمنية والاستخبارية، للمشاركة في تنفيذ المخطط ” الإخواني – القطري” ، الذي يستهدف تعطيل الانتخابات الرئاسية في مصر.

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها أمس الإثنين:” إن المخطط الإرهابي يتضمن القيام بعمليات تفجير دموية، واغتيال شخصيات عامة وقيادات أمنية، واستهداف مؤسسات سيادية، بهدف خلق أجواء فوضى ورعب وعدم استقرار في مختلف المحافظات المصرية، واستهداف مواقع وحواجز الجيش وقوات الأمن والمنشآت السياحية، وخاصة في مناطق سيناء ” .

وأوضحت الصحيفة، أن «الهدف الرئيسي من وراء المخطط الإرهابي هو تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية، والمقرر عقدها في شهر مايو المقبل، ودفع القيادة المصرية للإعلان عن تأجيلها، وخلق حالة من الرعب في الشارع المصري بشكل يساهم في تقليص نسبة المشاركين في الانتخابات الرئاسية للخروج بعدها بحملات إعلامية للتشكيك في نزاهة الانتخابات، أو محاولة استنساخ ما حدث في الانتخابات الرئاسية الأفغانية بتفجير بعض المقار الانتخابية”.

وتتوقع الدوائر الأمنية في مصر تزايدًا في عمليات التخريب التي تقوم بها جماعة الإخوان، وأنصارها في المحافظات، حسبما تشير الصحيفة، خاصة مع وجود وانتشار الخلايا الإرهابية في مناطق بمصر، لديها القدرة على إعداد العبوات الناسفة.

أما الدوائر السياسية فتشير لوجود اجتماعًا بين «أردوغان» وقطر مع جماعة «الإخوان»، اتفق فيه الجميع، على أن نجاح الانتخابات الرئاسية في مصر يعني فقدان الأمل في العودة من جديد إلى الحكم.