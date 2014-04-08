أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

صحيفة المنار: مخطط ” إخواني – قطري ” برعاية أردوغان لتعطيل الانتخابات الرئاسية

Google+ Print
صحيفة المنار: مخطط ” إخواني – قطري ” برعاية أردوغان لتعطيل الانتخابات الرئاسية صحيفة المنار: مخطط ” إخواني – قطري ” برعاية أردوغان لتعطيل الانتخابات الرئاسية

كشفت صحيفة «المنار المقدسية» أن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أعطى الضوء الأخضر لأجهزته الأمنية والاستخبارية، للمشاركة في تنفيذ المخطط ” الإخواني – القطري” ، الذي يستهدف تعطيل الانتخابات الرئاسية في .

وذكرت الصحيفة، في تقرير لها أمس الإثنين:”  إن المخطط الإرهابي يتضمن القيام بعمليات تفجير دموية، واغتيال شخصيات عامة وقيادات أمنية، واستهداف مؤسسات سيادية، بهدف خلق أجواء فوضى ورعب وعدم استقرار في مختلف المحافظات المصرية، واستهداف مواقع وحواجز الجيش وقوات الأمن والمنشآت السياحية، وخاصة في مناطق سيناء ” .

وأوضحت الصحيفة، أن «الهدف الرئيسي من وراء المخطط الإرهابي هو تعطيل إجراء الانتخابات الرئاسية، والمقرر عقدها في شهر مايو المقبل، ودفع القيادة المصرية للإعلان عن تأجيلها، وخلق حالة من الرعب في الشارع المصري بشكل يساهم في تقليص نسبة المشاركين في الانتخابات الرئاسية للخروج بعدها بحملات إعلامية للتشكيك في نزاهة الانتخابات، أو محاولة استنساخ ما حدث في الانتخابات الرئاسية الأفغانية بتفجير بعض المقار الانتخابية”.

وتتوقع الدوائر الأمنية في مصر تزايدًا في عمليات التخريب التي تقوم بها جماعة الإخوان، وأنصارها في المحافظات، حسبما تشير الصحيفة، خاصة مع وجود وانتشار الخلايا الإرهابية في مناطق بمصر، لديها القدرة على إعداد العبوات الناسفة.

أما الدوائر السياسية فتشير لوجود اجتماعًا بين «أردوغان» وقطر مع جماعة «الإخوان»، اتفق فيه الجميع، على أن نجاح الانتخابات الرئاسية في مصر يعني فقدان الأمل في العودة من جديد إلى الحكم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في مصر

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري