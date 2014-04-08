الاتحاد الأفريقي: قلقلون من استمرار الصراع في جنوب السودان

أكدت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، الدكتور نكوسازانا دلاميني زوما، مجددًا شعور الاتحاد الأفريقي بالقلق العميق، بسبب استمرار الصراع في جنوب السودان والمعاناة التى يتعرض لها السكان المدنيون من جراء ذلك الصراع.

وذكرت مفوضية الاتحاد الأفريقي، فى بيان أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن «أن رئيسة المفوضية أعربت مجددًا عن تأييد الاتحاد الكامل لجهود الوساطة التى تبذلها الهيئة الحكومية للتنمية الأفريقية (الايجاد) من أجل التوصل لحل للصراع في جنوب السودان، وأنها تناشد أطراف الصراع وضع مصلحة بلدهم فوق كل اعتبار وأن تتعاون بدون تحفظات مع فريق الوساطة الذي يرأسه السفير سيوم ميسفين».

وجاء في البيان «إن رئيسة المفوضية ترحب، فى نفس الوقت، بمنتدى الحوار بين ممثلي حزب حركة تحرير شعب السودان الذي تم عقده فى أديس أبابا برئاسة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام دسالين رئيس هيئة الايجاد، وأكدت أهمية هذه العملية التي يتعين أن تساعد على تمكين قيادة الحركة من القيام ببحث عميق لأسباب الأزمة التي تواجه حزبهم وأسباب الصراع في جنوب السودان».

وأشار البيان إلى أن رئيسة المفوضية حثت كافة الأطراف المعنية على انتهاز فرصة عقد هذا المنتدى للتحرك نحو تحقيق السلام والاستقرار والأمن والمصالحة والحكم الصالح في جنوب السودان.