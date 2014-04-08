أنشيلوتي: مشاركة ليفاندوفسكي مع دورتموند = مزيد من القوة

أفي: أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني اليوم أن مشاركة البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بروسيا دورتموند غدا الثلاثاء في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا سيمنح الفريق الألماني "مزيدا من القوة".

وغاب ليفاندوفسكي عن مباراة الذهاب التي أقيمت في سانتياجو برنابيو وانتهت لصالح الريال بثلاثة أهداف نظيفة بعد حصوله على ثلاث بطاقات صفراء في البطولة القارية.

وقال أنشيلوتي، في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بروسيا دورتموند، "عودته ستغير أسلوب اللعب مقارنة بمباراة الذهاب لأنه يتمتع بقدرات كبيرة.. وجود ليفاندوفسكي يمنح بروسيا مزيدا من القوة".

وأبدى أنشيلوتي قناعته بأن دورتموند سيخوض المباراة بأسلوب هجومي لتعويض خسارته بثلاثة أهداف في مباراة الذهاب، الا أنه أكد أن فريقه لا يعتزم تغيير أسلوب لعبه.

وأوضح "سنحاول اللعب بنفس الأسلوب الهجومي الذي اعتدنا عليه نظرا لقدرات الفريق"، ولكن دون اغفال الواجبات الدفاعية.

وأضاف "لن نغير النظام. أمام بروسيا دورتموند 90 دقيقة لتسجيل أربعة أهداف، ونحن ستكون أمامنا المباراة لتسجيل هدف واحد. هذه هي الفكرة التي نخوض بها المباراة. كلما جاء الهدف مبكرا، كلما أسرعنا بحسم بطاقة التأهل لنصف النهائي".

وأكد أنه يعتزم الدفع بقلبي الدفاع بيبي وسيرخيو راموس كأساسيين في مباراة الغد، مشيرا إلى أن الويلزي جاريث بيل في حالة جيدة تمكنه من المشاركة بعد تعرضه لجرح في الركبة خلال مباراة ريال سوسييداد الأخيرة بالليجا.

وقال "لقد تعرض لكدمة بالركبة، ولكنه تعافى بشكل جيد، لا يعاني من مشكلات تمنعه من اللعب غدا".

وأوضح "يمكننا انهاء هذا الموسم بمستوى مرتفع للغاية. الهزيمتان اللتان تعرضنا لهما (في الليجا) كلفتانا الكثير، ولكن رد فعل الفريق كان جيدا، نمر بحالة بدنية وذهنية جيدة لانهاء هذا الموسم بشكل جيد".