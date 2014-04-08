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يوفنتوس يقترب من لقب الدوري الإيطالي بإسقاط ليفورنو

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يوفنتوس يقترب من لقب الدوري الإيطالي بإسقاط ليفورنو يوفنتوس يقترب من لقب الدوري الإيطالي بإسقاط ليفورنو

(إفي): عاد يوفنتوس إلى طريق الإنتصارات مجددا في الدوري الإيطالي بعد الفوز على ضيفه ليفورنو بهدفين نظيفين في إطار منافسات الجولة 32 من البطولة.

أحرز هدفي "السيدة العجوز"، المهاجم الإسباني فيرناندو يورنتي في الدقيقة 32 بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء، ليمهدها ويسددها قوية في المرمى.

وبينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 35 من رأسية حول بها الإسباني ضربة ركنية إلى داخل المرمى، بعدما فشل الحارس في التصدى لها.

وبهذا الفوز يواصل يوفنتوس صدارته للكالتشيو، ويقترب من حصد لقبه، بعدما وصل للنقطة 84 بعد 32 جولة.

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