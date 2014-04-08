توتنام يسحق سندرلاند بخماسية

(إفي): حقق توتنام اليوم فوزا ساحقا على ضيفه سندرلاند بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في إطار منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبالرغم من تأخر توتنام بهدف في الدقيقة 17 عن طريق لاعب وسط سندرلاند لي كاترمول، تمكن أصحاب الأرض من العودة سريعا عن طريق النجم التوجولي المتألق إيمانويل أديبايور (ق28).

وبعد هدف التعادل بدأ "طوفان الأهداف" في ضرب مرمى سندرلاند عن طريق كل من المهاجم هاري كين (ق59) ولاعب الوسط الدنماركي كريستيان ايركسن (ق78) وإديبايول (ق86) ولاعب الوسط الأيسلندي جيلفي سيجوردسون (ق90).

وبهذا الفوز يحتل توتنام المركز السادس برصيد 59 نقطة، بينما يأتي سندرلاند في المركز الأخير بـ25 نقطة.