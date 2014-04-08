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بلدية أجياد بمكة تداهم مطبخاً عشوائياً يجهز الأطعمة لنزلاء فندق

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بلدية أجياد بمكة تداهم مطبخاً عشوائياً يجهز الأطعمة لنزلاء فندق بلدية أجياد بمكة تداهم مطبخاً عشوائياً يجهز الأطعمة لنزلاء فندق

    داهمت بلدية أجياد الفرعية بمكة المكرمة مطبخاً عشوائياً مخالفاً للاشتراطات الصحية يقدم خدمات الإعاشة لنزلاء أحد الفنادق بالمنطقة المركزية في حي المسفلة (دحلة الرشد).

وقال رئيس البلدية المهندس عبدالله بن خميس الزايدي إن المطبخ مقام داخل "حوش" شعبي يفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية، مضيفاً أنه تمت مصادرة كميات كبيرة من المواد الغذائية التالفة والمنتهية الصلاحية، والتي قُدرت كمياتها بحوالي (400) كيلوجرام من اللحوم والأرز والزيوت والخضروات والبهارات المشكلة، كما تم ضبط أواني ومعدات طبخ غير صالحة للاستخدام شملت (9) مواقد نار و(26) من قدور الطبخ مختلفة الأحجام و(12) اسطوانة غاز، و(100) قطعة من الصحون والسكاكين والملاعق وغيرها. وأكد الزايدي أن الفرق الرقابية تقوم بحملات مكثفة خلال هذه الأيام على المواقع العشوائية التي تستخدم لإعداد وتجهيز الأطعمة بطرق غير صحية، حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام.

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