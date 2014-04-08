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طلاب التربية النموذجية يحققون الريادة في نظام تسريع طلاب الثانوي

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طلاب التربية النموذجية يحققون الريادة في نظام تسريع طلاب الثانوي طلاب التربية النموذجية يحققون الريادة في نظام تسريع طلاب الثانوي

    استمراراً لتميز طلاب مدارس التربية النموذجية وتحقيق الإنجازات المتوالية فقد تم اختيار ثلاثة من طلاب المدارس هم عبدالله حسن القحطاني ونواف علي العمرو وزياد طلال بحلس من المرحلة الثانوية بنين بمجمع الروابي من اجتياز دورة تسريع الطلاب التي أقامتها إدارة الموهوبين بالإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض حيث اجتاز الطلاب مقياس التعرف على الموهوبين (مقياس موهبة) وذلك لحصولهم على نسبة أعلى من 3% على مقياس الدرجات الخاص بالموهوبين وعليه تم اختيارهم كمرشحين لدخول نظام تسريع الطلاب للعام الدراسي الحالي وقد حضر الطلاب لقاء تعريفياً لهذا النظام عقدته إدارة الموهوبين بالإدارة العامة للتربية التعليم بمنطقة الرياض في قاعة الشيخ محمد الخضير الثقافية بمجمع مدارس التربية النموذجية بالريان وأشرف عليه إدارة الموهوبين بإدارة التربية والتعليم.

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