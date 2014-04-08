د. الخرعان يثمن الثقة الملكية بتعيينه مديراً عاماً لمكتب وزير الدولة بالمرتبة الرابعة عشرة

الرياض - واس

أعرب الدكتور ناصر بن عبدالله الخرعان عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء -حفظهم الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه على وظيفة (مدير عام مكتب وزير الدولة) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسأل المولى عز وجل أن يكون عند حسن الظن في تقديم كل جهد لخدمة هذا البلد، وقدم الدكتور الخرعان شكره لمعالي الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ومعالي الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبدالرحمن بن محمد السدحان على دعمهما المستمر.