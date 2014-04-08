أمطار غزيرة على الطائف وضواحيها

شهدت محافظة الطائف وضواحيها الأحد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مما أدى إلى جريان بعض الأودية والشعاب.

وأكد الناطق الإعلامي بإدارة الدفاع المدني العقيد ناصر بن سلطان الشريف أن محافظة الطائف شهدت هطول أمطار غزيرة على الهدا ووادي محرم والسيل الكبير، وأمطار متوسطة على المحاني والعطيف والحوية، مشيراً إلى احتجاز سيارتين بداخلهما عدة أشخاص في وادي محرم، وتم إخراجهم جميعاً من مجرى السيل.

ودعا العقيد الشريف المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني.