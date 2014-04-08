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أمانة عسير تعتزم سحب المشاريع المتعثرة من المقاولين

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أبها - واس

    تعتزم أمانة منطقة عسير سحب مشروع جسر الجفالي الممتد على طريق الملك فهد "أبها - خميس مشيط" بطول 650 متراً، وذلك لتأخر المقاول في إنجاز أعمال المشروع، بالإضافة إلى سحب مشروع الحريضة الساحلي بعد فشل المقاول في تنفيذه وتسريع وتيرة العمل فيه. وألمح أمين منطقة عسير المهندس إبراهيم بن محمد الخليل إلى أن الأمانة ستتجه إلى محاسبة المقصرين من المقاولين المتعثرين، الذين لا يوجد لديهم ملاحظات أو عوائق من الطبيعة. وناقش الخليل خلال ترؤسه الاجتماع الدوري المنعقد بمقر مبنى الأمانة الجديد الذي جمع المقاولين والمهندسين المشرفين على المشروعات في المنطقة، المشروعات الجاري العمل فيها ونسبة الإنجاز بها، وأبرز المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروعات، وخطط العمل فيها، مطالباً جميع المقاولين بتسرع وتيرة العمل في جميع المشروعات التي يعملون بها، لمواكبة التنمية المتزيدة في المنطقة.

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