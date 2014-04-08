«الخارجية الإماراتية»: نتابع واقعة الاعتداء على 3 من مواطنينا في لندن

قالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها «تتابع باهتمام بالغ توابع حادث الاعتداء الذي تعرضت له ثلاث شقيقات إماراتيات في أحد فنادق العاصمة البريطانية لندن».

وذكر راشد الظاهري، مدير شؤون المواطنين بوزارة الخارجية الإماراتية، في بيان مساء الإثنين، أن «الوزارة تتابع تفاصيل الحادث مع سفارة الإمارات في لندن للوقوف على أسباب الاعتداء الذي تعرضت له الإماراتيات كما تتابع حالتهن الصحية في المستشفى».

وأشار إلى أن سفارة الإمارات لدى بريطانيا تتابع القضية باهتمام كبير مع الدوائر الأمنية، كما أن الشرطة البريطانية تحقق في الاعتداء، موضحا أن «الدلائل الأولية تشير إلى أن الهدف من الاعتداء هو السرقة».

وكانت الإماراتيات الثلاث قد تعرضن لهجوم من مجهول في غرفة فندقية بلندن، حيث اعتدى على اثنتين منهن بمطرقة وأصابهن إصابات شديدة في الرأس تسببت في نزف الدماء، واستدعت نقلهن للعلاج في المستشفى.

وأثارت الواقعة غضبًا كبيرًا بين أبناء الإمارات الذين تناولوا القصة على مواقع التواصل الاجتماعي، واهتمت وسائل الإعلام الإماراتية بالحادث وأفردت له مساحة كبيرة في برامجها الإخبارية مساء الإثنين.