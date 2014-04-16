محمد أبوالفضل العضو البارز بحزب نصر بلادى "الشعب ملَّ الترميمات ولابد من بناء مصر الجديدة"

القاهرة : وليد سلام

أجرت أذاعة مونت كارلو مداخلة تليفونية ليلة أمس مع الكاتب والسياسى محمد أبوالفضل كان الهدف المرجو منها تسليط الضوء وللأطلاع على ما تم إنجازه حتى الآن على طريق خارطة الطريق وأعادة الحالة الأمنية لحالتها الطبيعية فى كل ربوع مصر وإعداد القوانين وفقاً لمخرجات الدستور الجديد.

وأعرب أبوالفضل خلال المداخله عن سعادته للجهود التي تبذل في هذا المنحى، وقال: لقد مل الشعب المصرى من الترميمات للبيت المصرى ولا بد من البناء الجديد على واقع جديد ومنظومة حكم جديدة مواكبة لمعطيات القرن الواحد والعشرين ومتطلبات الشعب المصرى في حقه في المشاركة الواسعة في المسؤولية والثروة والسلطة.

وأكد الكاتب والعضو البارز لحزب نصر بلادى ضرورة المضي قدماً بخطوات عنوانها الشفافية والمصداقية والوضوح وفقاً لما تقتضيه الحداثة في النظام الجديد على أساس نظام بمؤسسات التي ستكرس العدالة والأمن والاستقرار تحت مظلة الوحدة الوطنية وترسيخاً للديمقراطية.

كما أكد أبوالفضل أن على القوى الوطنية مسؤولية وطنية كبيرة لترجمة مخرجات الدستور الجديد وإخراج مصر إلى آفاق الأمن والاستقرار بعيداً عن المشوشين أصحاب المصالح الضيقة.

وقدّر أبوالفضل تقديراً عالياً الشوط الكبير الذي تم قطعه فى خارطة الطريق على طريق بناء مستقبل مصر الجديدة .. مشيراً إلى أن الدعم الدولي لمصر على مختلف مستوياته جنّبه الكثير من المحن.. لافتاً إلى أن مجلس جامعة الدول العربية بكامل أعضائه كانوا وما زالوا مع مصر ولأول مرة يتفقون جميعاً على تجنيب مصر الحرب الأهلية وحرصهم على التغيير السلمي ودعم التسوية السياسية حتى النهاية.. ، تطرق الحديث كذلك إلى التداول حول العديد من القضايا والموضوعات المتصلة بمهام اللجنة العليا للأنتخابات الرئاسية وإنجاح أعمالها بصورة دقيقة وعلمية.

شبكةعيونالإخبارية

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