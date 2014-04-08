امن سوهاج يقوم بالكشف عن 9 وقائع تزوير تراخيص سيارات قام بها تشكيل عصابي‎

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة جهينة بسوهاج من خلال تكثيف البحث والتحري عن تشكيل عصابي تم ضبطه لقيامه بتزوير اوراق السيارات خيث تم الكشف عن 9 وقائع تزوير تراخيص سيارات ترجع تفاصيل الواقعه في واقعة المحضر رقم 953 إداري مركز شرطة جهينة لسنة 2014 بشأن قيام كل من :-

> 1- ياسر أبو الفضل مرزوق عبد الراضي 2- وائل أبو الفضل مرزوق عبد الراضي

> 3- اشرف محمد بكير محمد – ويقيمون بناحية الحرافشه – دائرة مركز جهينة

> 4- عماد محمد عوض الله على – ويقيم شارع إبراهيم المغازي ” كفر الشيخ ”

> 5- علاء محمود السيد عبد الرحمن – ويقيم دائرة قسم أول الرمل ” الإسكندرية ”

> 6- عمر شحاته عامر – ويقيم بناحية المراكبيه – كفر الدوار ” البحيرة ”

> بتكوين تشكيل عصابي تخصص فـي تزوير أوراق السيارات وإعادة بيعها مرة أخري للمواطنين مستخدمين شهادات بيانات وصور إفراج جمركي ” مزوره ” منسوب صدورها لإدارتي مرور الإسكندرية وبور سعيد وما أسفرت عنه الجهود من ضبط المتهم من الثالث حتى الأخير وبمواجهتهم إعترفوا بما جاء بالتحريات وأمكن ضبط عدد “9″ سيارات مرخصة بأوراق ومستندات مزورة.

و بإستكمال الفحص بمعرفة وحدة مباحث إدارة المرور وعرض تلك السيارات علي لجنة فنية بالإدارة أفادت بوجود تلاعب بأرقام الشاسيهات والمواتير بتلك السيارات ومبلغ بسرقتها علي النحو التالي :-

> 1- السيارة رقم 15446 ملاكي سوهاج شاسيه رقم 786456 موتور رقم 669411 والمقيده بوحدة مرور طهطا بأسم المتهم الأول 00 وبالإستعلام عن طريق الحاسب الآلي بالإدارة العامة للمرور وقطاع مصلحة الأمن العام برقم الموتور تبين أنها تحمل رقم ص أ 6189 ” ملاكي الجيزة ” مقيده بأسم / مني محمود شريف – وتقيم دائرة قسم الدقي ” الجيزة ” والشاسيه الصحيح لها رقم 685647 مبلغ بسرقتها فـي المحضر رقم 19656 جنح قسم الدقي لسنة 2013 بتاريخ 20/12/2013 عن بلاغ مالكتها .

2- السيارة رقم 17345 ملاكي سوهاج شاسيه رقم 808264 موتور رقم 605675 والمقيده بوحدة مرور طهطا بأسم المتهم الأول 00 وبالإستعلام عن طريق الحاسب الآلي بالإدارة العامة للمرور وقطاع مصلحة الأمن العام برقم الموتور تبين أنها تحمل رقم ب ر هـ 876 ” ملاكي القاهرة ” مقيده بأسم / هيثم موريس جيد شنودة – ويقيم دائرة قسم المطريه ” القاهرة ” والشاسيه الصحيح لها رقم 606248 مبلغ بسرقتها فـي المحضر رقم 1173 جنح قسم أول 6 أكتوبر لسنة 2014 بتاريخ 26/1/2014 عن بلاغ المدعو / محمد راجح حنظل.

3- السيارة رقم 17163 ملاكي سوهاج شاسيه رقم 4811339 موتور رقم 514159 والمقيده بوحدة مرور طهطا بأسم المتهم الثالث 00 وبالإستعلام عن طريق الحاسب الآلي بالإدارة العامة للمرور وقطاع مصلحة الأمن العام برقم الموتور تبين أنها تحمل رقم ف س د 2617 ” ملاكي الفيوم ” مقيده بأسم / محمد حافظ محمد محمود والشاسيه الصحيح لها رقم 481156 مبلغ بسرقتها فـي المحضر رقم 36049 جنح قسم الهرم لسنة 2013 بتاريخ 29/11/2013 عن بلاغ مالكها .

4- السيارة رقم 17434 ملاكي سوهاج شاسيه رقم 853989 موتور رقم 496892 والمقيده بوحدة مرور طهطا بأسم المتهم الثالث 00 وبالإستعلام عن طريق الحاسب الآلي بالإدارة العامة للمرور وقطاع مصلحة الأمن العام برقم الموتور تبين أنها تحمل رقم ب ط 9354 ” ملاكي الجيزة ” مقيده بأسم / سارة أحمد عبد المقصود الشافعي – وتقيم دائرة قسم الدقي ” الجيزة ” والشاسيه الصحيح لها رقم 458435 مبلغ بسرقتها فـي المحضر رقم 5966 جنح قسم الهرم لسنة 2014 بتاريخ 19/2/2014 عن بلاغ مالكتها.

5- السيارة رقم 17210 ملاكي سوهاج شاسيه رقم 580267 موتور رقم 513885 والمقيده بوحدة مرور طهطا بأسم المتهم الثاني 00 وبالإستعلام عن طريق الحاسب الآلي بالإدارة العامة للمرور وقطاع مصلحة الأمن العام برقم الموتور تبين أنها تحمل رقم ق ط 7821 ” ملاكي الجيزة ” مقيده بأسم / أشرف حمدي جاد الكريم محمد – ويقيم دائرة قسم الهرم ” الجيزة ” والشاسيه الصحيح لها رقم 480341 مبلغ بسرقتها فـي المحضر رقم 36659 جنح قسم الهرم لسنة 2014 بتاريخ 4/12/2013 عن بلاغ مالكها.

6- السيارة رقم 17463 ملاكي سوهاج شاسيه رقم 996309 موتور رقم 283094 والمقيده بوحدة مرور طهطا باسم المتهم الثالث 00 وبالإستعلام عن طريق الحاسب الآلي بالإدارة العامة للمرور وقطاع مصلحة الأمن العام برقم الموتور تبين أنها تحمل رقم د ق 1284 ” ملاكي الجيزة ” مقيده بأسم / إسلام أحمد كحلي عطوان – ويقيم شارع السودان ” الجيزة ” والشاسيه الصحيح لها رقم 221209 غير مبلغ بسرقتها.

> 7- السيارة رقم ن ج 5161 ملاكي الجيزة شاسيه رقم 39146 موتور رقم 672543 00 وبالإستعلام عن طريق الحاسب الآلي بالإدارة العامة للمرور وقطاع مصلحة الأمن العام برقم الموتور تبين أنها تحمل رقم ن ج 5161 ” ملاكي الجيزة ”

> مقيده بأسم / هدي حامد محمد محمد شاهين – وتقيم دائرة قسم الدقي ” الجيزة ” والشاسيه الصحيح لها رقم 514585 مبلغ بسرقتها فـي المحضر رقم 9553 جنح قسم الهرم لسنة 2014 بتاريخ 19/3 /2013 عن بلاغ مالكتها .

8- السيارة رقم ص ج ج 593 ملاكي القاهرة شاسيه رقم 719617 موتور رقم 325404 تحمل ذات الشاسيه والموتور وبالإستعلام عن طريق الحاسب الآلي بالإدارة العامة للمرور وقطاع مصلحة الأمن العام برقمي الشاسيه والموتور تبين أنها تحمل رقم ع أ 8982 ” ملاكي الجيزة ” مقيده بأسم / محمد خيري منصور محمد – ويقيم دائرة قسم الدقي ” الجيزة ” غير مبلغ بسرقتها واللوحات المعدنية المثبتة علي السيارة تخص سيارة ماركة هيونداي شاسيه رقم 365563 موتور رقم 415279 مقيده بأسم / شركة السلام الدولية للسياحة ومبلغ بسرقتها فـي المحضر رقم 15122 جنح قسم مصر القديمة ” القاهرة ” لسنة 2013 بتاريخ 22/12/2013 عن بلاغ المدعو / عادل محمد غراب .

9- السيارة رقم ن ن س 597 ملاكي القاهرة شاسيه رقم 509740 موتور رقم 533591 00 وبالإستعلام عن طريق الحاسب الآلي بالإدارة العامة للمرور وقطاع مصلحة الأمن العام برقم الموتور تبين أنها تحمل رقم و س س “ملاكي القاهرة “ بذات الشاسيه والموتور مقيده بأسم / نهاد مصطفي كامل إبراهيم – وتقيم دائرة قسم المعادي ” القاهرة ” مبلغ بسرقتها فـي المحضر رقم 6470 جنح قسم البساتين ” القاهرة ” لسنة 2014 بتاريخ 21/3/2014 عن بلاغ المدعو / وليد رجب حسن خليل واللوحات المعدنية المثبتة علي السيارة تخص سيارة ماركة هيونداي شاسيه رقم 511317 موتور رقم 535009 مقيده بأسم / أشرف وجيه إسكندر ابادير مبلغ بسرقتها فـي المحضر رقم 954 جنح قسم مصر الجديدة ” القاهرة ” لسنة 2014 بتاريخ 21/1/2014 عن بلاغ مالكها

· لا زالت جهود البحث مستمرة فـي إستكمال الفحص وصولاً لأية وقائع أو جرائم إرتكبها أفراد التشكيل العصابي .