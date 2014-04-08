تزوير التقارير الطبية.. «تصرفات فردية» أفقدت النظام هيبته!

تعد التقارير الطبية وسيلة نظامية للتهرب من الحضور وتحمل المسؤولية، خاصة تلك التي تتضمن توصيةً بإجازات مرضية، وتشكل في معظمها تزويراً وتحايلاً على النظام، أو تخفيض نصاب ساعات العمل في بعض مؤسسات القطاع العام، أو تخفيض نصاب الحصص الدراسية لدى مدرسي ومدرسات جميع المراحل التعليمية في وزارة التربية والتعليم.

ونصت الأنظمة واللوائح على معاقبة كل من زوّر أو منح -بحسب اختصاصه- تقريرًا أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، وتشمل المادة الجديدة للعقوبة السجن مدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على (100.000) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضم الأطباء والممارسين الصحيين وغيرهم ممن له علاقة بإصدار التقارير الوهمية، كما نقلت إصدار التقارير الطبية المزورة من مخالفة إدارية إلى جريمة تزوير، تتولى جهات التحقيق الرسمية المعنية التحقيق فيها بحكم الاختصاص ومن ثم تحال إلى المحاكم المختصة لإصدار الحكم اللازم.

وعلى الرغم من أنّه تم البدء في تطبيق هذه المادة الجديدة للحفاظ على سير العمل في جميع المؤسسات، إلاّ أنّ هذه القضية لا تزال تشكل الهم والهاجس الذي تعاني منه جميع دوائر العمل في القطاعين العام والخاص، ولا زال هناك أشخاص غير مبالين بهذه التحذيرات ومضمون تلك القرارات، وسبب ذلك أن سلطة تلك التحذيرات لم تلامس في عقوباتها هؤلاء العابثين والمستهترين من الطرفين مصدري التقرير والمستفيدين منها بشكل ظاهر، ولم يتم نشر تلك العقوبة داخل أوساط العمل بشكلٍ يجعل من يحاول ارتكاب هذا العمل أمام العقوبة الرادعة.

"ندوة الثلاثاء" تناقش هذا الأسبوع التقارير الطبية المزورة وتأثيرها على سير العمل في القطاعين العام والخاص، وتأثيرها أيضاً على العملية التربوية والتعليمية.

«واسطة التقرير» منحت البعض إجازة مفتوحة وتخفيض نصاب المعلمين وتعطيل تنفيذ الأحكام

تجاوز إداري وأخلاقي

في البداية قال "صالح الخويلد" إنّ محاولة الحصول على تقارير طبية غير صحيحة يعدّ تجاوزاً إدارياً وأخلاقياً لا يليق، وهي ظاهرة متأصلة لدى كثيرين مع الأسف، وليست حالات يمكن معالجتها، مشيراً إلى أنّ التوعية بكافة وسائلها لم تتناول هذه المشكلة، وكأن هذا الأمر أصبح جزءاً من متطلبات حياتنا العملية اليومية، مشدداً على أن "من أمن العقوبة أساء الأدب"، داعياً إلى طرح قضية الاستهانة بالتقارير الطبية على الساحة بشكل أوسع، لافتاً إلى أنّ القطاع الخاص يعاني كثيراً من هذه المشكلة، ولو كان هناك تشديد من الجهات الرقابية على هذه التقارير الطبية الكاذبة وعلى طالبها وعلى مصدرها لأمكن تحقيق شيء من الضبط حول هذه التقارير.

وأضاف أنّ تنشيط الوازع الديني لدى أفراد المجتمع حول هذا الموضوع سوف يكون له أثر في ردع مثل هذه التصرفات التي يترتب عليها ارتكاب مخالفات شرعية عند إصدار تقارير طبية كاذبة، ويلجأ إليها بعض الأشخاص عند تعرضهم لأقل القليل من العارض الصحي أو عدم وجود عارض صحي بالأصل.

عدم وعي

ورأى "خالد الحسينان" أنّه لا وجود لقصور أو خلل في التنظيمات أو التعاميم المنظمة لموضوع التقارير الطبية من الجانب الإداري النظامي والتنظيمي، لكنها في واقع الأمر هي ممارسة وعدم وعي؛ لما تسببه من إخلال سواءً في المصالح أو النواحي القانونية أو الاجتماعية أو القضايا، بقدر ما لدينا من آليات وتنظيم وإشراف وما لدينا من متابعة، موضحاً أنّ هناك عدم وعي بماهية التقرير، تؤدي إلى التساهل من جانب طالب التقرير، والجهة المخولة بمنح التقرير، وبالتالي يظل على مقدم الخدمة المطلوب منها التقرير عبء اجتماعي عند التشدد في منح التقارير الطبية، من خلال الوساطات والضغوط الاجتماعية في هذا الصدد.

وأضاف أنّ بعض الجهات الحكومية أو التنظيمات كأنها توحي إلى الشخص بأنّ التقرير الطبي هو مخرجك وملاذك فيما يتعلق بتحقيق طلبك، ولذلك نجد الآن مثلاً أنه كل ما يكون هناك أمر يتعلق بالحصول على المنح والمخصصات في الشؤون الاجتماعية فإن فيها جزءا يتعلق بالتقارير الطبية والحالة الصحية، وبالتالي فإن المستفيدين يرون أنّ هذه التقارير الطبية تعتبر مدخل إلى تسهيل الحصول على هذه المنافع وتحقيق مثل هذه القضايا ومثل هذه الطلبات.

تقارير الغايات

ولفت "خالد الحسينان" إلى أنّ التربية والتعليم لديهم تنظيم فيما يتعلق بالنقل بين المناطق أو حتى داخل المنطقة للقرب من المدينة المركزية، وقد وضعوا تنصيبا لذوي الظروف الخاصة، يعتمد على مضمون التقارير الطبية والتي أصبحت أيضاً مدخلا آخر لغيرهم للوصول من هذا المدخل بحجج واهية، وأصبحت أدنى القضايا التي يعاني منها نسبة كبيرة من المجتمع مثل الضغط أو السكري مدخلاً، بينما هي ليست من الظروف الخاصة، وبالتالي صارت عبئا عليهم كجهة مصدرة للتقارير الطبية، وهو أن هذا الأمر لا يمكن تحقيقه، إلاّ من خلال هذا التقرير الطبي.

وأضاف أنّ لديهم تنظيما يحد من هذا الأمر، وهو أنّ التقارير الطبية لا تمنح باللغة العربية، إلاّ لأهداف محددة، كالجهات القضائية أو الإدارية، أما للأغراض الطبية والمصلحة الطبية فالمجال مفتوح ولكن باللغة الانجليزية المتعارف عليها في الطب، والتي لا تخدم القضايا الأخرى، مستدركاً: "لكن نجد ضغوطاً بأن يكون التقرير باللغة العربية، وهذا نوع من الممارسات التي تتم سواء من داخل المجتمع أو من حتى بعض الجهات التي تضغط علينا فيما يتعلق بإصدار التقارير الطبية".

تقارير مزورة

وحول التقارير الطبية المزورة أوضح "د. أحمد العجلان" أنّه يحق للطالب المتغيّب عن الاختبار الأساسي أن يدخل اختبارا بديلا، شريطة أن يقدم ما يثبت أنه موقوف تحت أي قضية أو منوم في مستشفى، مبيّناً أنّ عمل وكيل الكلية لشؤون الطلاب أصبح عملا تحقيقيا وشبه جنائي من تلك التقارير الكثيرة التي تأتي من الطلبة والطالبات، ويكون بعضها مزورا، مضيفاً: "هذه التقارير أخذت من وقتنا الكثير كعمادة لشؤون الطلاب، وعمداء ووكلاء كليات ورؤساء أقسام، حيث أصبح معظم عملنا من خلال مجلس الكلية هو ا

شبكةعيونالإخبارية

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