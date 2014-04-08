سمير رضوان : مصر قادرة على أن تصبح عام 2020 الاقتصاد رقم 18 على العالم

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية الأسبق، إن مصر قادرة على أن تصبح بحلول عام 2020 أن تكون الاقتصاد رقم 18على العالم بما لديها من المقومات والامكانيات.

وقال رضوان ـ في مقابلة خاصة مع قناة “العربية” الإخبارية وبثت الليلة، إن المطلوب لتحقيق ذلك الاستقرار ووجود رؤية سياسية ورؤية واضحة للنهوض اقتصاديا واجتماعيا ، موضحا أن ما يحتاجه الشعب المصري من رئيسه القادم أن يأتي العام الأول من حكمه بإنجازات ملموسة وأن يشعر المواطن بتغيير في حياته اليومية للأفضل.

وأوضح أن هناك رغبة كبيرة من الخارج في الاستثمار داخل مصر ولكن هم في انتظار الاستقرار السياسي وعودة الأمن إلى البلاد، مشيرا إلى أن تنمية محور قناة السويس يحتاج إلى التطوير لمواكبة التغيرات العالمية مع ضرورة فتح باب الاستثمار في محور القناة لأنه سيعود على مصر بعائدات اقتصادية كبيرة للموقع الجغرافي النادر الذى تتمتع به هذه المنطقة .

وأعرب رضوان عن تفاؤله بأداء رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ، مشيرا إلى أنه مسؤول مهموم بالمواطن ويشارك المواطن مشاكله ويحاول بكل قوة حلها، واصفا محلب بأنه “رجل الشارع والميدان”.

واعتبر أن المصانع المتعثرة من أهم المشاكل التي تواجه أي رئيس قادم حيث أن هناك حوالى 5000 مشروع متعثر في مصر ما بين صناعي وزراعي وتجارى، وحوالى 500 مصنع متوقف عن العمل، لافتا إلى أن من أبرز تلك القطاعات التي تمر بمشاكل قطاع الغزل والنسيج.

وأضاف نحن :”نعاني من مشكلة في صناعة الغزل والنسيج منذ أعوام وكانت ضحية لسياسات خاطئة على الرغم من أن مصر لديها قلعة صناعية في هذا المجال في المحلة الكبرى والتي كانت رائدة في العالم وتم تركها دون تطور تكنولوجي”، مؤكدا أنه يمكن استنهاض صناعة الغزل والنسيج بتبني التكنولوجيا الحديثة”.

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