«البشير» يستقبل رئيس كينيا لدى توقفه بمطار الخرطوم في طريقة لتركيا

استقبل الرئيس السوداني، عمر البشير، مساء الإثنين، الرئيس الكيني أوهورو كينياتا الذي توقف بمطار الخرطوم الدولي في طريقه إلى تركيا.

وأكد الرئيس الكيني، في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم، متانة وأزلية العلاقات السودانية الكينية، مشيرا إلى حرص كينيا علي تطوير تلك العلاقات في كافة المجالات، خاصة وأن البلدين كانت بينهما حدود مشتركة.

وأضاف أن كينيا تولي اهتماما كبيرًا لعلاقاتها مع دول الجوار في إطار عضويتها في منظمة «الإيجاد» والاتحاد الأفريقي، وتبذل جهودا كبيرة لتعزيز التكامل الإقليمي من أجل تحقيق المصالح المشتركة لكينيا مع تلك الدول.

وفي السياق، أوضح وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، أن لقاء الرئيس عمر البشير والرئيس الكيني أوهورو كينياتا مساء اليوم بمطار الخرطوم، ركز على اتفاق البلدين على المساعدة في معالجة الأوضاع في جنوب السودان، بجانب قضايا منطقة القرن الأفريقي و«الإيجاد» خاصة في الصومال ودولة جنوب السودان.

وأكد «كرتي»، في تصريحات صحفية عقب مغادرة الرئيس الكيني للخرطوم، أن البلدين لهما قناعة بأن الانفصال في الحدود بينهما الذي أحدثته دولة الجنوب الوليدة يتطلب منهما مساعدتها على تحقيق سلامتها واستقرارها من أجل سلامة وأمن السودان وكينيا.

وأضاف أن التطورات الايجابية في مجال مشروعات البنية التحتية في السدود والمشاريع الزراعية كانت محل اهتمام الرئيس الكيني بجانب الكوادر السودانية التي تدربت في مجال البترول والزراعة.

وقال: «هناك اهتمام كبير لدي الرئيس الكيني بتطورات الأوضاع بالسودان، خاصة فيما يتعلق بالحوار الجاري الآن بين الأحزاب السياسية».