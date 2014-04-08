الائتلاف الدولي للنظم الجغرافية يكرّم وزارة الداخلية على جهودها المتميزة

كرّم الائتلاف الدولي لمواصفات النظم والمعلومات الجغرافية بالصيغ المفتوحة "OGC"، "وزارة الداخلية" ، والتي تمثل دولة الإمارات عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنتين التخطيطية والفنية للمواصفات ذات الصيغ المفتوحة، من خلال جهود مركز نظم المعلومات الجغرافية الأمني "GIS " في شرطة أبوظبي تقديراً للدور المتميز في ترؤس مجموعة العمل الخاصة بالشرطة والسلامة العامة والأمن الداخلي، وإثرائها بما يتعلق بمواصفات هيكيلة المعلومات الجغرافية لأغراض إنفاذ القانون، وتعميم التطبيقات والبرمجيات الجيومكانية الأمنية وتوحيد معايير التوصيف الفني لرسم الخرائط الأمنية، وذلك تزامناً مع مرور 20 سنة على إنشاء الائتلاف الدولي .

وتسلم اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، ممثلا لوزارة الداخلية، درعاً تذكارية بهذه المناسبة من المهندس مارك رايكارد المدير العام والرئيس التنفيذي للائتلاف؛ أثناء انعقاد الاجتماع ربع السنوي الدوري للجان الفنية والتخطيط في العاصمة الأمريكية واشنطن.

كما تسلم مدير عام العمليات المركزية درع التميز في قيادة النظم الجغرافية الشرطية المؤسسية من شركة لوكهيد مارتن الأمريكية، بصفتها المستضيف الرئيسي لانعقاد الائتلاف للدورة ربع تاسنوية الحالية، ولشراكتها بترؤس مجموعة العمل تقديراً لدور وزارة الداخلية الفعال بقطاع الأمن والسلامة العامة بالمواصفات الفنية الخاصة بالائتلاف والجهود المثمرة في ما يتعلق باختبارات الفحوص الفنية؛ واثراء الساحة العلمية بالائتلاف بما يصب قي تعاون الأجهزة الشرطية والأمنية.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات استضافت اجتماعات اللجان الفنية والتخطيطية بأبوظبي لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في شهر مارس من العام الماضي، وبحضور مكثف من العلماء والمهندسين والفنيين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص من مختلف قارات العالم، وبمشاركة متميزة في افتتاح المؤتمر من قبل ممثلي مبادرة البيانات المكانية بإمارة أبوظبي.