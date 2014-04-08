مركز جنيف لحقوق الإنسان يحتفل بتخريج دورة تدريبية ضمت طلبة من جامعة زايد

نظّم مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي حفل تخريج الفوج الثاني من دورته التدريبية بمشاركة وفد طلابي من جامعة زايد.

وبهذه المناسبة، ألقى السفير عبيد سالم الزعابي، المندوب الدائم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، كلمة بحضور مجلس إدارة المركز، برئاسة الدكتور حنيف حسن القاسم، وعدد من السفراء العرب والغربيين المعتمدين في جنيف، إضافة إلى ممثلين عن الحكومة السويسرية وحكومة جنيف ومحاضرين وخبراء من مختلف منظمات ووكالات الأمم المتحدة.

وأكّد في مستهل كلمته أن طالبات جامعة زايد المشاركات في الدورة اللاتي يتمتعن برصيد معرفي عالٍ في مجالي القانون والعلوم الاجتماعية، استفدن من برنامج شامل ومتكامل غطى أهم قضايا حقوق الإنسان، كما شكلت الدورة فرصة للاستفادة من معارف وتجارب خبراء أمميين وأكاديميين رفيعي المستوى في مجال حقوق الإنسان، وكذلك لالتقاء كبار المسؤولين في هيئات حقوق الإنسان ومكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في جنيف ورئيس مجلس حقوق الإنسان.

وأشار إلى أنه أتيحت له فرصة التعرف عن قرب إلى الطالبات المشاركات في الدورة، حينما ألقى أمامهن محاضرة عن دور الدبلوماسية الإماراتية في جنيف، إذ لاحظ بكل ابتهاج وفخر مدى ذكائهن ونبوغهن، مُعبّراً في هذا الصدد عن قناعته بأنهن سيُحسن توظيف المعلومات والدروس التي تلقينها من هذه الدورة.

وأكد السفير الزعابي أن دولة الإمارات، من منطلق سياستها الوطنية في ظل قيادتها الرشيدة، لتشعر بالفخر بشبابها، وهي ما فتئت تقدم كل التشجيع والإحاطة اللازمين بطلبتها وشبانها، بغية تنمية قدراتهم في شتى المجالات، ومنها حقوق الإنسان، وذلك على اعتبار أنهم قادة المستقبل، وحملة الفكر النيّر والمتسامح المُشبع بثقافة حقوق الإنسان وبالمبادئ الإنسانية العالمية.

وفي ختام كلمته، قدّم السفير الزعابي تهانيه الحارة إلى الطالبات المتخرجات، متمنياً لهن كل النجاح والتوفيق في مسارهن التعليمي والمهني، كما تقدم سعادته بالشكر إلى جميع أعضاء مجلس إدارة المركز، وعلى رأسهم رئيس المركز الدكتور حنيف حسن القاسم الذي قام في نهاية الحفل بتسليم طالبات جامعة زايد شهادات التخرج.