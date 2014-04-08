ميثاء الشامسي تناقش والسفير المصري سبل التعاون في دعم الشباب والأسرة

بحثت معالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة رئيس مجلس إدارة صندوق الزواج وإيهاب إمام حمودة سفير جمهورية مصر العربية لدى الدولة، سبل تعزيز التعاون في مجال دعم الشباب والأسرة بين البلدين الشقيقين خلال زيارة قام بها الأخير لمكتب معاليها في أبوظبي مؤخرا.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وما شهده التعاون المشترك من تقدم وتطور في العديد من المجالات والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها لما فيه خدمة المصالح المشتركة وتم تبادل وجهات النظر في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومن ضمنها قضايا الشباب المعاصرة.

وأكدت الدكتورة ميثاء الشامسي خلال اللقاء الذي عقد في مكتبها في أبوظبي أن زيارة السفير المصري تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، معربة عن أملها في مواصلة التعاون المشترك البناء بين الطرفين بما يحقق المصلحة العامة والأهداف المشتركة بين البلدين.

وأعربت معاليها عن تمنياتها بأن تشهد مصر خلال المرحلة المقبلة مزيدا من النمو والتطور والتقدم وبما يحقق الاستقرار والأمن ويدفع بوتيرة العمل التنموي إلى الأمام متمنية للشعب المصري الشقيق مزيدا من التقدم والازدهار في المرحلة الجديدة التي يعيشها.

من جانبه أشاد السفير المصري بتجربة صندوق الزواج والدور الكبير الذي تقدمه حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الشباب ورعايتهم وتذليل كل العقبات التي تقف في طريقهم نحو العيش الكريم.

وأشار إلى أن تجربة دولة الإمارات التنموية تعد من أبرز التجارب التي يمكن الاستفادة منها في شتى المجالات معربا عن أمله في فتح آفاق ومجالات جديدة للتعاون في المستقبل.