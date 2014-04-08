عمار النعيمي يفتتح مؤتمر عجمان الدولي للبيئة

افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، مؤتمر عجمان الدولي للبيئة في دورته الثالثة، والمعرض المصاحب له الذي يعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وبتنظيم دائرة البلدية والتخطيط، ويستمر يومين في «مركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض»، بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا.

وعلى هامش حفل الافتتاح والجولة التفقدية لأجنحة المعرض المصاحب، أعرب سمو ولي عهد عجمان عن فخره بما تقوم به الدوائر المحلية والشركات الخاصة من جهود في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيداً بجهود دائرة البلدية والتخطيط بعجمان في هذا المجال، ومعبراً عن إعجابه بما تابعه من مشاهدات لمنجزاتها البيئية، وعرضها للمشروعات البيئية المختلفة الخاصة بتدوير المخلفات، وإطلاق المبادرات البيئية، وتنظيمها للعديد من الفعاليات الخاصة بذلك، وثمن جهودها المبذولة في وضع إمارة عجمان على الخريطة البيئية العالمية، من خلال عقدها شراكات مستدامة مع مراكز إشعاع علمية بيئية في مختلف مناطق العالم، ومعرباً عن شكره للمنظمين للحدث، وما يقدمونه لجذب العالم إلى الإمارة واستقطاب المستثمرين.

الطاقة المتجددة

واطلع سموه على محتويات المعرض الذي شارك فيه 15 عارضاً من الشركات المتخصصة، وتابع العديد من المشروعات الخاصة بإعادة تدوير المياه وإنتاج الطاقة المتجددة وشبكات المياه الخاصة، وبارك للعارضين جهودهم في ذلك، خاصة الاستشاريين المتخصصين بالمباني البيئية الخضراء التي تعكس اهتمامهم بترجمة استراتيجية الحكومة وتطلعاتها في تطبيق مسارات الاقتصاد الأخضر، من خلال التعاون مع القطاع الخاص من الشركات المحلية البيئية بالإمارة.

وأشاد بما تابعه في جناح دائرة البلدية والتخطيط بعجمان التي عرضت فيها مشروعاتها البيئية الخاصة بإعادة تدوير مخلفات الأثاث والأشجار في تصميم حاويات بيئية، ومشروعاتها المتخصصة بإعادة تدوير المياه، بالتعاون مع شركة عجمان للصرف الصحي، واستخدامها في ري الأشجار والمزروعات، ومشروعاتها البيئية المختلفة، ومبادراتها التي حصدت على إثرها الجوائز العالمية.

التنمية المستدامة

وألقى معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، رئيس المجلس التنسيقي لشؤون البلديات، كلمته في المؤتمر التي قال فيها «يأتي انعقاد المؤتمر هذا العام بشعاره مدينة بيئية لتنمية مستدامة، منسجماً مع شعار يوم الأرض «المدن الخضراء» الذي يستعد العالم للاحتفال به بعد أسبوعين تقريباً».

إنجازات

وتم عرض فيلم توثيقي يستعرض الإنجازات البيئية والعمرانية في إمارة عجمان، ويبرز جهود دائرة البلدية والتخطيط البيئية، وسعيها المستدام في تطبيقات مسارات الاقتصاد الأخضر وحماية البيئة. كما تم توقيع اتفاقية بيئية، وقعتها دائرة البلدية والتخطيط - عجمان مع جامعة فتس الأميركية، تهدف إلى توثيق التعاون مع الجامعة، وتبادل الخبرات في مختلف المجالات البيئية التي تدعم التنمية المستدامة.

وقع الاتفاقية يحيى إبراهيم، المدير العام لدائرة البلدية والتخطيط بالإنابة عن الدائرة، فيما وقعت البروفيسورة ألينا نوموفا، عميد البحوث والدراسات، ممثلة لجامعة فتس الأميركية بواشنطن.

وفي ختام حفل الافتتاح، كرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، معالي الدكتور راشد بن فهد، وزير البيئة والمياه، على حضوره ومشاركته في المؤتمر، وجهوده في الحفاظ على البيئة، وحرصه على تحقيق الاستدامة في المدن الإماراتية من خلال البلديات بالدولة. كما كرم سموه البروفيسورة ألينا نوموفا، عميدة البحوث والدراسات في جامعة فتس الأميركية بواشنطن.

الاقتصاد الأخضر

أكد معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، أهمية «الاقتصاد الأخضر» الذي تبنته دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2012، عبر استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء، لتكون دولة الإمارات بذلك في طليعة الدول التي تتبنى هذا النهج مساراً في التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن تبني هذا النهج جاء ليعزز الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وليشكل مظلة لكل المبادرات والإجراءات والتدابير التي اتخذناها في السنوات السابقة ويرتقي بها.