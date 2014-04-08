أنواع الاعتداء على الأطفال

ذكرت الملازم وفاء إبراهيم العور، من مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، أن الدورة التدريبية حققت العديد من النتائج، حيث تعرف المنتسبون إلى أنواع عدة من الاعتداءات ضد الأطفال، وتأثير الاعتداء والعنف على أطفال، وأصبح بمقدورهم تجديد بعض العوامل الرئيسة التي تسهم في الاعتداء على الأطفال أو إهمالهم، والتعرف إلى علامات الاعتداء على الأطفال وإهمالهم، كما تعرفوا إلى دورهم في الإبلاغ عن حالات الاعتداء.

وأضافت: غطت الدورة عدة محاور، منها التعرف إلى حالات العنف على الأطفال والاستجابة لحالات الاعتداء على الأطفال، والتواصل مع الجهات المختصة كمركز وزارة الداخلية لحماية الطفل ومراكز الشرطة للإبلاغ عن الحالات الخطرة: كما شملت 14 مجموعة على مدى 41 يوماً تدريبياً، بإجمالي 615 ساعة تدريبية، واستهدفت العاملين في الحضانات على مستوى الدولة، مشيرة إلى أن عدد المتدربين بلغ 258 متدرباً كالآتي: 41 من مجلس أبو ظبي للتعليم، 214 من الحضانات، و3 مديرين من «السنوات الأولى لخدمات التعليم EYES.

وبحسب مؤشرات الأداء للدورات، أبدى 98.45 من المتدربين استعدادات لعقد محاضرات تثقيفية لرفع الوعي بين العاملين في الحضانة أو المدرسة، و86.43 من المتدربين أكدوا استعدادات لعقد محاضرات تثقيفية لرفع الوعي بين أولياء أمور الأطفال، و64 % من المتدربين طبقوا سياسة حماية الطفل، و35 % من المتدربين واجهوا صعوبات أو مشاكل في التبليغ عن المخاوف.