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سعود القاسمي يستعرض علاقات التعاون مع الصين

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سعود القاسمي يستعرض علاقات التعاون مع الصين سعود القاسمي يستعرض علاقات التعاون مع الصين

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصره صباح أمس، ويبن تانغ قنصل عام جمهورية الصين الشعبية، الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله قنصلاً عاماً لبلاده لدى الدولة، يرافقه وفد تجاري من شركات صينية.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالقنصل، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق في مهامه.

وتم خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون التي تربط دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية وغيرها، بما يعود على الطرفين بالفائدة المرجوة.

حضر اللقاء، الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس هيئة المنطقة الحرة، وصالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، ومحمد أحمد الكيت المستشار في الديوان الأميري، وسالم علي الشرهان مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، والمهندس عبد الله راشد العبدولي العضو المنتدب لشركة جزيرة المرجان برأس الخيمة، وعدد من الشخصيات.

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