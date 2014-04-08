سعود المعلا يستقبل نهيان بن مبارك وفيصل بن صقر وراشد بن فهد

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين في قصر سموه، معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، والشيخ فيصل بن صقر القاسمى رئيس مجلس ادارة شركة الخليج للصناعات الدوائية "جلفار"، ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، الذين قدموا للسلام على سموه.

كما استقبل سموه معالي عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات ومعالي أحمد حميد الطاير ومعالي سعيد غباش ومعالي محمد بن ضاعن الهاملي وعبد العزيز ناصر رحمة الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية الإيطالية ورجال الأعمال بالدولة والمواطنين الذين قدموا للسلام على سموه.

حضر اللقاءات الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري بأم القيوين والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين والشيخ احمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والمهندس الشيخ احمد بن خالد المعلا رئيس دائرة التخطيط والمساحة بأم القيوين والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا والشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان وعدد من الشيوخ والمسؤولين ورجال الأعمال في الدولة والمواطنين.