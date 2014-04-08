منة فضالي تنفي شائعة ارتباطها بأحمد عز

انتشرت على مواقع التّواصل الإجتماعي صور تجمع بين منة فضالي وأحمد عز، الأمر الذي دفع الكثيرين لتداول شائعة ارتباطهما.

ولقد وصلت الشائعة إلى حد القول بأنّ المنتج وائل عبد الله والفنان صلاح عبد الله باركا هذا الإرتباط، لمجرد ظهورهما في صورة أخرى مع عز ومنة.

ومن جهتها نفت منة فضالي لسيدتي نت هذه الشائعة، وأكدت أنّ الصور التي نشرت هي من كواليس مسلسل "اكسلانس" وأضافت أنّها باتت تشعر بالملل من تناثر الشائعات والأكاذيب حول حياتها بشكل مستمر.

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