أخبار عاجلة

نص كلمة السيسي أمام غرفة التجارة الأمريكية: أثق في دعمكم لمسار الإصلاح الاقتصادي بمصر -
مدرب حراس الإسماعيلي ينفي انتقاده للحكام -
البنك الدولى : الدولار سيصل ل 40 جنيه فى هذه الحالة -
صحيفة أمريكية: لقاء ترامب والسيسي ركز على المسائل الأمنية -
فيديو| «لم تعد الإخوان إخوة».. الجماعة تطرد شبابها من منازلهم بالسودان -
خالد جلال مديرا للكرة في الزمالك خلفا لإسماعيل يوسف -
بعثة سموحة تطير إلى جوهانسبرج استعدادا لبيدفيست الجنوب إفريقي -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 4 إبريل 2017 في بنك مصر -
انخفاض سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 4-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4/4/2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

منة فضالي تنفي شائعة ارتباطها بأحمد عز

Google+ Print
منة فضالي تنفي شائعة ارتباطها بأحمد عز منة فضالي تنفي شائعة ارتباطها بأحمد عز

انتشرت على مواقع التّواصل الإجتماعي صور تجمع بين منة فضالي وأحمد عز، الأمر الذي دفع الكثيرين لتداول شائعة ارتباطهما.

ولقد وصلت الشائعة إلى حد القول بأنّ المنتج وائل عبد الله والفنان صلاح عبد الله باركا هذا الإرتباط، لمجرد ظهورهما في صورة أخرى مع عز ومنة.

ومن جهتها نفت منة فضالي لسيدتي نت هذه الشائعة، وأكدت أنّ الصور التي نشرت هي من كواليس مسلسل "اكسلانس" وأضافت أنّها باتت تشعر بالملل من تناثر الشائعات والأكاذيب حول حياتها بشكل مستمر.

 

 

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي