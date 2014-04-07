السبت..تكريم "اليوم السابع" لفوزه بجائزة أفضل موقع فى مؤتمر شباب مصر

أعلن الصحفى حسن أحمد، عضو اللجنة العليا للمؤتمر الأول لشباب مصر، والمتحدث باسم لجنة الإعلام عن بدء اجتماعات اللجنة العليا، والتى تقوم بالتحضير للحفل الكبير الذى سوف يتم به تكريم عدد كبير من الشخصيات يوم السبت المقبل، والتى وصل عددها إلى 80 شخصية منها السيد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية والملك عبدالله بن عبد العزيز، وملك المملكة العربية السعودية، والملك عبدالله بن الحسين، ملك الأردن وقرينته الملكة رانيا العبدالله، والرئيس الأوغندى يورى موسفنى، بجانب قداسة البابا تواضروس، وفضيلة شيخ الأزهر، والسيد عبد الفتاح السيسى، بصفته شخصية العام، وتكريم بعض الشعوب العربية مثل الشعب الإماراتى والشعب الكويتى وكذلك الشعب الروسى. كما يتم أيضا تكريم موقع "اليوم السابع" بعد فوزه بجائزة أفضل موقع إلكترونى، فى حضور عدد كبير من الشخصيات الفنية والرياضية والإعلامية والصحفية، وبعض القنوات الفضائية.

وفاز موقع "اليوم السابع" بجائزة شباب مصر لأفضل موقع إلكترونى فى حب مصر، وذلك من خلال الاستفتاء الذى قام به شباب المؤتمر الأول، والذى نظمته الجمعية الإعلامية المصرية، فى حب مصر، وعقد مؤتمر صحفى فى فبراير الماضى، وتم إعلان النتائج من خلاله، وعقدت اللجنة العليا يوم السبت الخامس من أبريل الماضى اجتماعها التمهيدى برئاسة هانى عزيز، الأمين العام لجمعية محبى مصر السلام، وبرئاسة شرفية لفضيلة الدكتورعبد الهادى القصبى، شيخ مشايخ الطرق الصوفية، وبعضوية كل من الفنانة الكبيرة سهير رمزى، والدكتور نصر البدرى (رئيس مجلس إدارة الجمعية الإعلامية المصرية) والمسئول العام عن التنظيم والمتابعة، واللواء سفير نور (مساعد رئيس حزب الوفد) والخبير السياحى علاء الشربينى، والإعلامية بوسى شلبى، والكابتن كريم حسن شحاتة، ورجل الأعمال طارق زيدان، ومن المقرر انضمام الكابتن حسن شحاتة أيضاً لعضوية اللجنة العليا.

كانت قد قامت الجمعية الإعلامية المصرية بعمل استفتاء على اختيار الشخصيات التى قدمت شيئا فى حب مصر، وكان ذلك من بعد ثورة الثلاثين من يونيه، حيث شمل الاستفتاء (3200) شاب وفتاة على مستوى الجمهورية، وتم اختيار هذه الشخصيات لتكريمها من خلال حفل كبير يقام فى شهر مايو القادم، على أن يعقد سنوياً بعد عمل مثل هذا الاستفتاء كل عام، لتقديم نماذج ناجحة لكل شخصية تعمل من أجل مصر، سواء على الصعيد المحلى أو العربى أو الدولى عرفاناً من شباب مصر لكل من يحب هذا الوطن ويعمل من أجله.

فيما أوضحت النجمة سهير رمزى أن سبب انضمامها لهذا المشروع هو إعجابها الشديد به، وأنه لولا اقتناعها الشديد بهذا المشروع ما انضمت له، خاصة وأنها بعيدة كل البعد عن مثل هذه الأشياء، كما أكد ذلك أيضاً الدكتور عبد الهادى القصبى، وجميع القائمين على هذا المشروع أنه لولا إيمانهم الشديد بهذه الفكرة وقناعاتهم الشخصية به ما أقدموا على مثل هذا العمل الوطنى الخالص، والذى يعد عملاً تطوعياً فقط من أجل مصر وشباب مصر.