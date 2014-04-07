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بالصور..كلوديا تغني فى عيد الربيع مع عاصى الحلاني

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بالصور..كلوديا تغني فى عيد الربيع مع عاصى الحلاني بالصور..كلوديا تغني فى عيد الربيع مع عاصى الحلاني

عاصى وكلوديا

تستعد النجمة العراقية، كلوديا، للمشاركة في الحفل الفني الذي يقام في الـ 20 من ابريل الجاري بفندق كونكورد بشرم الشيخ، والتي تشارك فيه كلوديا بالغناء الي جانب النجم عاصي الحلاني.

 يأتي  الحفل استكمالًا لسلسلة الحفلات الكبيرة  التي شاركت فيها كلوديا مؤخرًا وحققت نجاحا ملحوظا ومنها  حفلها الأخير مع النجم راغب علامة لتصبح بذلك واحده من أكثر النجمات ممن يشاركن فى حفلات بهذا الحجم في الفترة الأخيرة.

يذكر أن كلوديا كانت قد شاركت منذ أيام بالحفل الفني الكبير والذي أقيم تحت عنوان “ الحب والسلام” لتنشيط السياحة المصرية وبمشاركة العديد من المطربين والفنانين.

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