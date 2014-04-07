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شاعر سوهاجي يفوز بجائزة “عماد قطري” فى شعر العامية

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شاعر سوهاجي يفوز بجائزة “عماد قطري” فى شعر العامية شاعر سوهاجي يفوز بجائزة “عماد قطري” فى شعر العامية

فاز الشاعر السوهاجي علاء عبد السميع فى مسابقة مركز “عماد قطري” للتنمية الثقافية بالمركز الأول لديوان شعر العاميه بديوانة ( مداخل للحب والتغريب ) عن دورة الشاعر الراحل نجيب سرور .

يذكر أن مركز “عماد قطري” مسابقة سنوية فى الشعر الفصحي والعامية والرواية والقصة القصيرة ويشارك فيها الأدباء من جميع الدول العربية والتى تعرف فى الوسط الأدبي بمؤسسة “صانع الفرح” .

ويهتم المركز بنشر إبداعات الأدباء خارج إطار المؤسسات الثقافية الرسمية بعد تقييم الأعمال عن طريق لجان متخصصة فى الأدب والنقد .

يشار إلى أن هذه الجائزة تقدم لها 23 ديوان شعرى ، وسيتم طباعة الديوان الشعري الفائز بالجائزة وطرحه بالأسواق والمكتبات.

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