شاعر سوهاجي يفوز بجائزة “عماد قطري” فى شعر العامية

فاز الشاعر السوهاجي علاء عبد السميع فى مسابقة مركز “عماد قطري” للتنمية الثقافية بالمركز الأول لديوان شعر العاميه بديوانة ( مداخل للحب والتغريب ) عن دورة الشاعر الراحل نجيب سرور .

يذكر أن مركز “عماد قطري” مسابقة سنوية فى الشعر الفصحي والعامية والرواية والقصة القصيرة ويشارك فيها الأدباء من جميع الدول العربية والتى تعرف فى الوسط الأدبي بمؤسسة “صانع الفرح” .

ويهتم المركز بنشر إبداعات الأدباء خارج إطار المؤسسات الثقافية الرسمية بعد تقييم الأعمال عن طريق لجان متخصصة فى الأدب والنقد .

يشار إلى أن هذه الجائزة تقدم لها 23 ديوان شعرى ، وسيتم طباعة الديوان الشعري الفائز بالجائزة وطرحه بالأسواق والمكتبات.